Ruska poruka Europi: Strane snage u Ukrajini bile bi legitimna borbena meta

Rusija, koja je u veljači 2022. izvela punu invaziju na Ukrajinu, tvrdi da je bila prisiljena intervenirati kako bi spriječila da se Ukrajina priključi NATO-u i koristi kao odskočna daska za prijetnje Rusiji. Dosljedno govori da nikada neće prihvatiti stacioniranje zapadnih snaga u toj zemlji.