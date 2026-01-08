Senat gura rezoluciju koja ograničava Trumpovu vojnu moć

Glasovanje je održano nekoliko dana nakon što su američke snage u dramatičnoj vojnoj raciji u Caracasu zarobile venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura. Dva prethodna pokušaja da se slične rezolucije pokrenu u Senatu prošle su godine blokirali Trumpovi kolege republikanci, dok je administracija pojačavala vojni pritisak na Venezuelu napadima na brodove u južnom dijelu Karipskog mora, počevši od rujna.