Senat gura rezoluciju koja ograničava Trumpovu vojnu moć

Američki Senat pokrenuo je proceduru za razmatranje rezolucije kojom bi se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranilo poduzimanje daljnjih vojnih akcija protiv Venezuele bez odobrenja Kongresa, čime je otvoren put za daljnje razmatranje u tom 100-članom tijelu, piše Al Jazeera.
Glasovanje o proceduralnoj mjeri za napredovanje rezolucije o ratnim ovlastima završilo je rezultatom 52 prema 47, pri čemu je nekolicina Trumpovih kolega republikanaca glasala zajedno sa svim demokratima u korist nastavka postupka.
Glasovanje je održano nekoliko dana nakon što su američke snage u dramatičnoj vojnoj raciji u Caracasu zarobile venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura. Dva prethodna pokušaja da se slične rezolucije pokrenu u Senatu prošle su godine blokirali Trumpovi kolege republikanci, dok je administracija pojačavala vojni pritisak na Venezuelu napadima na brodove u južnom dijelu Karipskog mora, počevši od rujna.
