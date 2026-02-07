VIDEO / Ukrajina od ranog jutra pod žestokim ruskim napadima: U većini regija nema struje

X / Screenshot

Rusija je u ranim jutarnjim satima pokrenula masovni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što je izazvalo hitna isključenja struje u većini regija, izvijestio je državni operater Ukrenergo i potvrdio da su napadi u tijeku.

Oni su zabilježeni širom zemlje, uključujući i zapadnu Ukrajinu. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je oko 5:30 po lokalnom vremenu izvijestilo o aktivnosti bespilotnih letjelica u Lavovskoj oblasti, u blizini grada Hodiriva, prenosi Kyiv Independent.

Nedugo zatim, kako javlja Suspilne pozivajući se na lokalne dopisnike, odjeknule su eksplozije u Burštinu u Ivano-Frankivskoj oblasti.

Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozickij upozorio je na novu prijetnju regiji nakon što su projektili uočeni u blizini susjedne Ternopiljske oblasti. Ratno zrakoplovstvo također je izvijestilo o projektilima koji se kreću prema Lavovskoj i Ivano-Frankivskoj oblasti.

Zbog napada su uvedena hitna isključenja struje u Kijevskoj, Odeškoj i Dnjipropetrovskoj oblasti, priopćila je energetska tvrtka DTEK.