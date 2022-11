Analiza izbora u SAD-u: Što je bila jedna od najvećih pljuski Donaldu Trumpu?

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Ricardo Arduengo

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić u N1 Studiju uživo analizirao je izbore u SAD-u. Naglasio je da ustaljena praksa takva da na međuizborima obično izgubi ona stranka čiji je predsjednik u Bijeloj kući, no navodi da su ovaj put Demokrati prošli prilično dobro.

“Ovo je jedan od povijesno dobrih rezultata demokrata kad gledamo njihovog sljedećeg predsjednika i bez obzira na izrazitu anketnu nepopularnost Bidena, demokrati su prošli prilično dobro. Kako stvari stoje, Senat će ostati njihov”, navodi Avdagić.

Što je s Kongresom? “Postoji teoretska šansa da ostane u rukama demokrata, ali mislim da stvari idu u drugom smjeru, republikanci će imati tanku većinu, ali ipak većinu.”

Kod republikanaca je dominirao showman pristup, tvrdi Avdagić i dodaje da su se oni dali u ruke Donaldu Trumpu jer je mogao donositi rezultate.

“Međutim, ključni njegovi ljudi koje je gurao ovaj put i stajao iza njih su polučili prilično loše rezultate”, istaknuo je.

Guverner Floride Ron DeSantis je potencijalni protukandidat Donaldu Trumpu.

“On je novorastuća zvijezda, New York Post je rekao da se očekuje njegova kandidatura. On je pravi konzervativac, supruga i djeca… Ako nema većih mrlja, tu je vojna i politička karijera, visokoobrazovan, čovjek koji je radio za vrijeme studija, dakle on reprezentatira radnu i obrazovnu populaciju i to je ono što u ovom trentuku treba Republikancima”, kazao je i dodao da bi ipak bilo iznenađenje da se Trump ne kandidira.

Uoči izbora se ponovno intenzivirala i rasprava o pravu na pobačaj, što se odrazilo i na izlazak na izbore. “Čini mi se da su žene bile dosta presudne jer su osjetile da im se žele uzeti neka stečena prava.”

Mehmet Oz izgubio je utrku za Senat u Pennsylvaniji, a Avdagić ističe da je to snažan udarac za Trumpa.

“To je važna pobjeda iz perspektive demokrata. Čini mi se da je to gubljenje i poraz Oza jedna od najvećih pljuski Donaldu Trumpu. Usudio bih se reći da je to ovaj put bio kandidat kojeg je Trump snažno gurao”, rekao je.

