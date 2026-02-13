AOC na Minhenskoj konferenciji: "Prečesto smo na Zapadu okretali glavu pred neugodnim situacijama"

U dijelu s pitanjima i odgovorima Ocasio-Cortez je upitana o svojoj prisutnosti u Münchenu i poruci koju želi poslati sudjelovanjem u tamošnjim raspravama.
Donald Trump „razara“ transatlantsko partnerstvo i „kida“ demokratske norme, upozorava Alexandria Ocasio-Cortez, prenosi Guardian.
Rekla je:
„Mislim da je ovo trenutak u kojem gledamo kako naša predsjednička administracija razara transatlantsko partnerstvo, kida svaku demokratsku normu i … doista dovodi u pitanje, kao što je spomenuo Mark Carney na Svjetskom gospodarskom forumu, poredak temeljen na pravilima koji imamo — ili, upitnik, imamo li ga uopće?“
Izložila je i svoje viđenje potrebe suočavanja s licemjerjima u međunarodnom poretku:
„Ali to ne znači da je većina Amerikanaca spremna odustati od poretka temeljenog na pravilima i da smo spremni odustati od svoje predanosti demokraciji. Mislim da prepoznajemo da je u poretku temeljenom na pravilima licemjerje ranjivost.
Stoga mislim da ono čemu težimo jest povratak poretku temeljenom na pravilima koji uklanja licemjerja … kada smo, prečesto na Zapadu, okretali glavu pred neugodnim situacijama kako bi se ti paradoksi odvijali — bilo da je riječ o otmici stranog šefa države, prijetnjama našim saveznicima kolonizacijom Grenlanda ili zatvaranju očiju pred genocidom.
Licemjerja su naše ranjivosti i ona prijete demokracijama.
I zato mislim da su mnogi od nas ovdje kako bi poručili da smo ovdje i spremni za sljedeće poglavlje — ne da bi se svijet okrenuo izolaciji, nego da bismo produbili partnerstvo uz veću i snažniju predanost integritetu naših vrijednosti", kaže demokratska kongresmenka.
