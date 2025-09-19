Oglas

zvijezda društvenih mreža

Alexandra Ocasio Cortez krenula s pripremama za predsjedničku kampanju

author
N1 Info
|
19. ruj. 2025. 14:35
Bernie Sanders And Alexandria Ocasio-Cortez Hold "Fighting Oligarchy" Rally In L.A.
Mario Tama/Getty Images/AFP

Demokratska predstavnica u Zastupničkom domu američkog Kongresa Alexandria Ocasio-Cortez počela se pripremati za kandidaturu za predsjednicu SAD-a ili istaknutu poziciju u Senatu 2028. godine, prema riječima osoba upoznatih s njezinim radom, piše Axios.

Odluka 35-godišnje Ocasio-Cortez za 2028. mogla bi potresti predsjedničku utrku ili vodstvo u Senatu.

Njezin stranački kolega iz New Yorka, vođa demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer, 74-godišnjak, namjerava se ponovno kandidirati 2028. godine, piše Axios.

Senatska utrka između Schumera i Ocasio-Cortez predstavljala bi generacijski sukob u kojem bi se vodeći tradicionalist Demokratske stranke suprotstavio njezinoj progresivnoj zvijezdi-buntovnici.

Vodila kampanju daleko od svoje izborne jedinice

Ove godine Ocasio-Cortez, poznata u javnosti i kao AOC, vodila je kampanju diljem zemlje i u nekim dijelovima američke savezne države New York, daleko izvan svoje izborne jedinice u newyorškim gradskim okruzima Bronxu i Queensu, a pritom je ulagala milijune u jačanje svoje već ionako snažne prisutnosti na internetu.

U svoj je suradnički tim uključila i nekoliko bivših viših savjetnika demokratskog senatora Bernieja Sandersa kako bi dodatno osnažila svoju organizaciju. Ocasio-Cortez još nije donijela nikakvu odluku o svojoj budućnosti. No njezini suradnici rade na tome da joj osigura mogućnosti izbora.

Ovoga je ljeta održala niz skupova u sjevernom dijelu savezne države New York koji bi joj mogli pomoći da poveća popularnost u kampanji za Senat. Na jednom skupu u Plattsburghu je rekla:

"Plattsburgh, ovdje smo jer je svaki grad, svako mjesto, svaka četvrt u ovoj državi važna. Svaki kutak je važan. Nitko ne zaslužuje biti zanemaren."

Sa Sandersom na turneji diljem SAD-a

Suradnici Ocasio-Cortez sudjelovali su na okupljanjima diljem zemlje, pridruživši se Sandersu početkom ove godine na njegovoj nacionalnoj turneji "Borba protiv oligarhije". Publika je skandirala: "AOC! AOC!"

Neki bliski saveznici vjeruju da bi se, čak i ako ne misli da može pobijediti, Ocasio-Cortez mogla odlučiti kandidirati za Bijelu kuću kako bi osigurala da progresivno krilo Demokratske stranke bude zastupljeno u stranačkim predizborima, baš kao što je Sanders to učinio 2016. protiv Hillary Clinton.

Ocasio-Cortez iskusila je jedan od najbržih uspona u modernoj američkoj politici nakon što je 2018. pobijedila demokratskog zastupnika koji je već bio na dužnosti, kandidirajući se kao beskompromisna progresivka.

Podržavala je Medicare za sve, Zeleni novi dogovor i ukidanje Imigracijske i carinske službe (ICE), a ove je godine privukla entuzijastične demokratske mase izazivajući sukobe s Trumpovom administracijom.

Rekordan rast na društvenim mrežama

Ocasio-Cortez je ove godine potrošila milijune na društvene mreže i na prikupljanje popisa potencijalnih pristaša i donatora kako bi proširila svoje mogućnosti za financiranje kampanje odozdo prema gore.

"Njezin je tim potrošio više na digitalno oglašavanje nego gotovo bilo koji drugi političar 2025. godine i kao rezultat toga prikupili su stotine tisuća novih malih donacija", rekao je Kyle Tharp, autor biltena o medijima i politici Chaotic Era, koji pomno prati online troškove.

"Također je ostvarila rekordni organski rast na društvenim mrežama, dodajući nekoliko milijuna novih pratitelja na Instagramu, TikToku, Blueskyju, X-u i Facebooku", dodao je Tharp. Na svim tim platformama Ocasio-Cortez skupila je 36,7 milijuna pratitelja, daleko nadmašivši Schumera, kao i većinu potencijalnih kandidata za Bijelu kuću.

Mogla bi osvojiti demokratsku predsjedničku nominaciju

Neki bivši Sandersovi suradnici vide Ocasio-Cortez kao njegovu nasljednicu koja bi mogla proširiti njegovu privlačnost izvan lijevog krila stranke i odmah prikupiti desetke milijuna dolara u predsjedničkoj utrci.

Ari Rabin-Havt, dugogodišnji Sandersov suradnik, rekao je za Axios:

"Ona ima bazu pristaša koja u mnogim pogledima ima širi potencijal nego Bernijeva. Od prvoga dana bila je pod reflektorima i ima nacionalno iskustvo vođenja kampanje koje mnogi drugi potencijalni kandidati tek nastoje steći. Bilo bi krajnje arogantno pretpostaviti da ne bi mogla osvojiti nominaciju 2028."

AOC SAD alexandra ocasio cortez bernie sanders demokrati predsjednica predsjednički izbori sad 2028

