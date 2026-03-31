Mađarski Watergate: Tajna služba špijunirala Tiszu?

Prošli tjedan otkriveno je da je mađarska Služba za zaštitu ustavnog poretka (AH), jedna od pet tajnih službi u zemlji, navodno infiltrirala svoje ljude u oporbenu stranku Tisza kako bi spriječila njezin izlazak na izbore ili barem značajno umanjila njezine šanse. Služba je navodno pokušala regrutirati informatičare, koji upravljaju IT-sustavom stranke kako bi došla do internih podataka i iskoristila ih za manipulacije.