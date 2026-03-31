Mađarski Watergate: Tajna služba špijunirala Tiszu?

Neposredno pred izbore sustav Viktora Orbana se ljulja zbog kompromitirajućih otkrića. Naime, tajna služba je pokušala diskreditirati oporbenu stranku Tisza. Vlada tvrdi da se bori protiv "ukrajinskih špijuna".
Predizborna kampanja u Mađarskoj već tjednima stvara nove napetosti. Gotovo svakodnevno donosi nove skandale, od kojih je svaki neukusniji ili ozbiljniji od prethodnog. Nakon najnovije afere čak se i trezvenim promatračima u Mađarskoj zavrtjelo u glavi. Mnogi govore o "najozbiljnijem političkom skandalu nakon promjene sustava 1989/90" i o "povratku diktaturi i komunističkim vremenima", piše Deutsche Welle.
Što se dogodilo?
Prošli tjedan otkriveno je da je mađarska Služba za zaštitu ustavnog poretka (AH), jedna od pet tajnih službi u zemlji, navodno infiltrirala svoje ljude u oporbenu stranku Tisza kako bi spriječila njezin izlazak na izbore ili barem značajno umanjila njezine šanse. Služba je navodno pokušala regrutirati informatičare, koji upravljaju IT-sustavom stranke kako bi došla do internih podataka i iskoristila ih za manipulacije.
Operacija je, kako se tvrdi, započela u srpnju 2025. Tad je već bilo jasno da je stranka Tisza, koja trenutno ima značajnu prednost u anketama, ozbiljna prijetnja Orbanovom sustavu pred parlamentarne izbore koji se održavaju 12. travnja.
Ne postoje dokazi da je Orban osobno naredio akciju. Ipak, malo je vjerojatno da za nju nije znao. Naime, Služba za zaštitu ustavnog poretka direktno je podređena uredu premijera i nadzire je šef njegovog kabineta Antal Rogan. Mađarska vlada nije demantirala optužbe, već pokušava akciju prikazati kao obranu od navodnog ukrajinskog špijunskog pokušaja, ali bez konkretnih objašnjenja.
Cijeli slučaj pokrenuo je jedan tekst istraživačkog portala Direkt36 objavljen u utorak, 24. ožujka. Dan kasnije, poznati novinarski kolektiv objavio je i video-intervju na YouTubeu. U njemu je Bence Szabo, visoki službenik Nacionalnog istražnog ureda (NNI), gotovo sat i pol iznosio detalje slučaja.
Szabo je bio vodeći istražitelj Odjela za borbu protiv dječje pornografije na internetu. Nakon objave videa podnio je ostavku, a potom je i suspendiran. Prema njegovim riječima, njegova jedinica je u srpnju 2025. bila pod pritiskom tajne službe AH da pokrene istragu zbog navodne dječje pornografije i zaplijeni računalnu opremu kod dvije osobe. Brzo se pokazalo da oni nemaju veze s tim kaznenim djelom, već da upravljaju IT-sustavom stranke Tisza, piše DW.
Politički motivirana operacija?
Pozadina akcije, čini se, bila je u tome što je Služba prethodno bezuspješno pokušala vrbovati te informatičare, pa se plašila da bi to moglo biti razotkriveno. Istovremeno je očito htjela dobiti pristup podacima stranke. Nakon zapljene opreme, podaci su doista i kopirani, vjerojatno bez zakonskog osnova.
U jesen 2025. dogodio se veliki incident: procurili su podaci iz aplikacije Tisze, uključujući oko 200.000 osobnih podataka njezinih pristaša. Vlada i Fidesz tada su za to optužili Ukrajinu, tvrdeći da su aplikaciju razvili ukrajinski IT-stručnjaci. Sad se pokazuje da bi iza svega mogla stajati manipulacija iz samog državnog aparata.
Nekad vodeći istražitelj za borbu protiv dječje pornografije Szabo u svom svjedočenju navodi da je upozoravao nadređene kako se radi o politički motiviranoj akciji, ali da je nailazio na ignoriranje ili odbijanje. Čak je, kako kaže, odbio naređenje da pronađe kompromitirajući materijal protiv nevinih osoba.
Kako nije imao podršku unutar sustava, obratio se medijima."Položio sam zakletvu. Želim služiti svojoj domovini, a ne jednoj grupi ljudi ili nekoj stranci", rekao je u videu.
Fidesz "nije spreman predati vlast"
Video je pogledalo oko dva i pol milijuna ljudi. Istraživački novinar Andras Petho upozorava da slučaj otvara ozbiljna pitanja o neovisnosti i političkoj neutralnosti mađarskih institucija.
Politolog Miklos Sukosd uspoređuje današnju situaciju s krajem diktature 1989./90. i zaključuje da tadašnja vlast nije koristila tajne službe protiv opozicije kako bi ostala na vlasti, dok danas, kako kaže, Fidesz pokazuje da nije spremna na demokratsku smjenu vlasti.
Vlada Viktora Orbana slučaj, kojeg se naziva "mađarski Watergate", i dalje predstavlja kao borbu protiv ukrajinske špijunaže. Jedan od optuženih je, bez dokaza, proglašen ukrajinskim agentom. Vlada je čak objavila snimku ispitivanja 19-godišnjaka na Facebooku, što je presedan. A Szaboa se u međuvremenu tereti za izdaju i veleizdaju, piše DW.
Pokrenut je postupak i protiv istraživačkog novinara Szabolcsa Panyija, koji je pisao o rusko-mađarskim vezama, također uz optužbe da je "ukrajinski špijun". On je te tvrdnje nazvao apsurdnim.
Zagonetna prijetnja
U kritičkom dijelu javnosti Benca Szabu slave kao "heroja". Lider Tisze Peter Magyar poručio je vladi: "Ako mu padne samo dlaka s glave, narod će ustati".
Sam Szabo kaže da se ne smatra herojem, već državnim službenikom koji je želio ostati vjeran zakletvi položenoj s ciljem da služi Mađarskoj.
Viktor Orban se nije direktno očitovao o aferi. U jednoj izjavi pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da "povuče svoje agente", bez ikakvog pojašnjenja. Na kraju je, govoreći na skupu 29. ožujka 2026., uputio i zagonetnu prijetnju: "Imam još nekoliko metaka u šaržeru koje mogu iskoristiti".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare