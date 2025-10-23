Avdagić: Trump je bio voljan Putina proglasiti pobjednikom, ali to više nije na stolu

"Zahtjev za razmjenom ukrajinskog teritorija bio je postavljen zato što je svima bilo jasno, i u Kremlju, da Ukrajina to ne može prihvatiti niti da će to prihvatiti Europa. Trump je sklon nepromišljenim stvarima, ali europski lideri su ga uvjerili da je to nešto što nije moguće niti ima smisla. Da se to i uspjelo napraviti, Rusija bi našla dodatni povod da i dalje ne dolazi do mira. Jasno je sada da je ovo jedino rješenje, a Rusija mora naći način kako da to prihvati. Trump je bio voljan Putina proglasiti pobjednikom, ali to više nije na stolu. Što vrijeme više prolazi, posljedice će biti veće za Rusiju. Vrijeme je da u Kremlju nađu rješenje da proglase tu pobjedu, ali ne mogu očekivati da će u tome sudjelovati Zapad."