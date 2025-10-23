RAT U UKRAJINI
Avdagić: Trump je bio voljan Putina proglasiti pobjednikom, ali to više nije na stolu
Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o ratu u Ukrajini i ostalim aktualnostima.
Denis Avdagić komentirao je sankcije ruskim naftnim tvrtkama: "Trump je dosta oklijevao ići na sankcije prema Rusiji. Nadao se da će vrsta razuma pobijediti...
Što je ključni problem? Zaustavite rat sada, ovako kako je na ovoj crti i što se događa u Rusiji? Što je s ljudima koji su demobilizirani? Postavlja se ključno pitanje - je li to sve vrijedilo? Ako govorimo o stotinama tisuća poginulih, stotinama tisuća ozlijeđenih, uništenih obitelji. Za što? Za komad Ukrajine koja je spaljena zemlja. To je ono što je suštinski problem u ovom trenutku. Sankcije rade određene pomake, ali u Rusiji moraju prelomiti kako prihvatiti ovo što je jedino rješenje jer ne mogu dobiti dodatni teritorij od Ukrajine niti bi to nešto jako promijenilo."
"Posljedice će biti veće za Rusiju"
"Zahtjev za razmjenom ukrajinskog teritorija bio je postavljen zato što je svima bilo jasno, i u Kremlju, da Ukrajina to ne može prihvatiti niti da će to prihvatiti Europa. Trump je sklon nepromišljenim stvarima, ali europski lideri su ga uvjerili da je to nešto što nije moguće niti ima smisla. Da se to i uspjelo napraviti, Rusija bi našla dodatni povod da i dalje ne dolazi do mira. Jasno je sada da je ovo jedino rješenje, a Rusija mora naći način kako da to prihvati. Trump je bio voljan Putina proglasiti pobjednikom, ali to više nije na stolu. Što vrijeme više prolazi, posljedice će biti veće za Rusiju. Vrijeme je da u Kremlju nađu rješenje da proglase tu pobjedu, ali ne mogu očekivati da će u tome sudjelovati Zapad."
"Ključnu ulogu igra Trump"
Avdagić smatra da će veliko nezadovoljstvo u Rusiji zbog rata u Ukrajini biti usmjereno prema Putinu: "Tamo se na dnevnoj bazi mijenja život s obzirom na nestašicu goriva. Svi govore da je rusko društvo naviklo na takve stvari, ali nisu baši navikli da nema benzina i dizela."
Dodaje je da se vidi velika nervoza zbog energenata: "Vidimo što se događa, bilo je i vrijeme da se ide na čvršći pristup i očigledno je da ključnu ulogu igra Trump, jasno je rekao prestanite uvoziti rusku naftu. Svima je trebalo biti jasno što slijedi. Čelnici država i šefovi naftnih kompanija to dobro znaju i od toga dana se krenulo s pripremama. Ono što je za nas važno je da nema nestašice i da cijene ne rastu."
