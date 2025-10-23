Europska poruka Rusiji: Više nikada joj nećemo dozvoliti da koristi energiju kao oružje

Odluku je predložila Europska komisija i ona je dobila potrebnu većinu u Vijeću, gdje su protiv bile samo Mađarska i Slovačka, države koje nemaju izlaz na more. Za ovu odluku dovoljna je bila kvalificirana većina u Vijeću. Europska komisija namjerno je formulirala svoj prijedlog na način da se može usvojiti unatoč protivljenju Mađarske i Slovačke, dvije zemlje koje još uvijek uvoze rusku naftu.