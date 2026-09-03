PREVARIO ČOVJEKA
Balkanski vlasnik restorana u Beču osumnjičen da je slijepcu skinuo gotovo 5.000 eura s računa
Nakon višemjesečne istrage austrijskih vlasti, vlasnik balkanskog grila u Beču završio je u pritvoru zbog sumnje u tešku prijevaru, pljačku i podmetanje požara, navode austrijski mediji na koje se poziva Fenix Magazin. Državno odvjetništvo odobrilo je njegovo uhićenje, a prijeti mu kazna do deset godina zatvora.
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Posebno se ističe slučaj 71-godišnjeg gosta restorana u bečkoj četvrti Brigittenau, koji je gotovo slijep. Mediji pišu da je u svibnju sedam puta večerao u tom objektu i svaki put plaćao debitnom karticom. Naknadno je utvrđeno da mu je s računa skinuto ukupno 4.993,33 eura, a pojedine transakcije navodno su dosezale i do dvije tisuće eura, prenosi Fenix magazin.
Muškarac je, prema navodima, tek nekoliko tjedana kasnije uz pomoć asistenta primijetio neuobičajeno visoke iznose na bankovnim izvodima. Kada je shvatio što se dogodilo, navodno se „srušio“ te je hitno prevezen u bolnicu u Beču. Godinama je štedio kako bi prikupio oko pet tisuća eura za troškove vlastitog pogreba, pa je podnio prijavu za prijevaru.
Isprva se sumnjalo da su visoki troškovi možda posljedica pogreške pri tipkanju na maloj tipkovnici terminala, no istraga je pokazala drukčiju sliku.
U odvojenom slučaju, bivša vlasnica objekta iznijela je ozbiljne optužbe protiv ugostitelja i njegove obitelji. Iako su u veljači prošle godine potpisali ugovor o najmu, tvrdi da je platio samo jednu ratu, dok je 19 najamnina ostalo nepodmireno. Optužila ga je i za pljačku, prijevaru s najamninom te podmetanje požara u nekretnini u Floridsdorfu, pri čemu procjenjuje da je nastala šteta od oko 150.000 eura.
Vlasnik grila pritvoren je nakon što ga je svjedok uhvatio na djelu tijekom podmetanja požara, a tereti se i za prijevaru.
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