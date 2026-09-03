Balkanski vlasnik restorana u Beču osumnjičen da je slijepcu skinuo gotovo 5.000 eura s računa

U odvojenom slučaju, bivša vlasnica objekta iznijela je ozbiljne optužbe protiv ugostitelja i njegove obitelji. Iako su u veljači prošle godine potpisali ugovor o najmu, tvrdi da je platio samo jednu ratu, dok je 19 najamnina ostalo nepodmireno. Optužila ga je i za pljačku, prijevaru s najamninom te podmetanje požara u nekretnini u Floridsdorfu, pri čemu procjenjuje da je nastala šteta od oko 150.000 eura.