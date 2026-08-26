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Hrvatu u Njemačkoj postavili bombu pod auto, on poručuje: Ovo je kukavički čin

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N1info
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26. kol. 2026. 10:39
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Ilustracija: JOHN MACDOUGALL/AFP

Pedesetogodišnji Ante Šimunović iz Donje Saske sasvim je slučajno otkrio bombu postavljenu ispod svog službenog vozila i tako izbjegao moguće ubojstvo.

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Ante Šimunović (50) u Njemačku je stigao 1992. godine, a danas živi i radi u selu Grasdorf u okrugu Hildesheim u Donjoj Saskoj. Ondje vodi vlastiti vrtlarski obrt s trojicom zaposlenika, a među mještanima je poznat kao vrijedan i uspješan poduzetnik.

No, u nedjelju je njegov miran život naglo prekinut. Malo nakon 16 sati Šimunović je ispod službenog kombija primijetio neobičan predmet. Ispod vozila nalazio se paket omotan crnom ljepljivom trakom, u kojem su bile dvije šake vijaka i matica. Oko ispušnog sustava bile su provučene žice, a iz paketa je virio detonator povezan s malom crnom baterijom.

U prvom trenutku pomislio je da je riječ o dječjoj igri ili običnom paketu. Kada je shvatio što je zapravo pronašao, odmah je pozvao pomoć, piše Bild, a prenosi Večernji list.

Istražitelji vjeruju da je bomba mogla biti namještena da eksplodira kada vozač otvori vrata auta

Uslijedila je velika policijska intervencija. Na mjesto događaja stigli su policajci, vatrogasci i hitna pomoć, a područje je blokirano. Stručnjaci Savezne policije za razminiranje poslali su robota kako bi pregledali sumnjivi paket.

Prema Šimunovićevim riječima, stručnjaci su posumnjali da se u napravi nalazi i plastični eksploziv. Istražitelji vjeruju da jebomba mogla biti namještena tako da eksplodira kada bi vozač otvorio vrata automobila.

Nakon što su pretražili područje i kuću uz pomoć psa tragača, stručnjaci su bombu odnijeli na obližnje polje. Ondje je u ponedjeljak ujutro kontrolirano detonirana.

Šimunović: Ovo je bio kukavički čin

Tko je bombu postavio i zašto, zasad nije poznato. Policija istražuje moguće motive, među kojima se provjeravaju poslovna konkurencija, neprijatelji i eventualni dugovi. Šimunović kaže da nema ideju tko bi mogao stajati iza napada.

"Uoće nemam problema ni s kim. Pošteno radim i plaćam porez", rekao je Šimunović, koji je, unatoč svemu, odbio policijsku zaštitu koja mu je ponuđena.

"Ne želim državu koštati ništa. Ovo je bio kukavički čin, ali ja glavu neću saginjati", poručio je.

Policija slučaj istražuje kao pokušaj ubojstva i pokušaj izazivanja eksplozije. Zasad, međutim, ne otkrivaju više detalja zbog interesa istrage.

Na kraju razgovora za Bild, Šimunović je samo pogledao prema nebu i rekao: "Hvala Bogu."

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