Hrvatu u Njemačkoj postavili bombu pod auto, on poručuje: Ovo je kukavički čin

No, u nedjelju je njegov miran život naglo prekinut. Malo nakon 16 sati Šimunović je ispod službenog kombija primijetio neobičan predmet. Ispod vozila nalazio se paket omotan crnom ljepljivom trakom, u kojem su bile dvije šake vijaka i matica. Oko ispušnog sustava bile su provučene žice, a iz paketa je virio detonator povezan s malom crnom baterijom.