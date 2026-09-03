ZA LIKU
Milanović se oglasio o prosvjedu
Predsjednik Zoran Milanović na Facebooku se oglasio o prosvjedu za Liku koji se održava ove subote u Zagrebu.
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"Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.
Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana, koji su više od dvije godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili.
Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka čija je zaštita i moja dužnost."
A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
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