Milanović se oglasio o prosvjedu

Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana, koji su više od dvije godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili.