TUŽBA OD 10 MLRD DOLARA

BBC traži odbacivanje Trumpove tužbe! "Ne može dokazati da mu je emisija štetila!"

Hina
Hina
|
13. sij. 2026. 10:45
BBC London
Ben STANSALL / AFP

BBC je podnio zahtjev za odbacivanjem tužbe američkog predsjednika Donalda Trumpa teške 10 milijardi dolara, podnijete zbog montaže njegovog govora zbog koje djeluje da on izravno poziva svoje pobornike na nasilni upad u Kapitol.

Britanski medij u zahtjevu podnijetom u ponedjeljak tvrdi da sud u Floridi nema jurisdikciju nad tim slučajem jer BBC ne emitira svoj program na tom američkom poluotoku, kao i da predsjednik ne može dokazati da mu je emisija štetila jer je nakon toga pobijedio na izborima. 

Trump smatra da ga je britanska javna televizija oklevetala spajanjem dijelova govora od 6. siječnja 2021., onog u kojem poziva pobornike da odu do američkog Kapitola, te drugog u kojem govori „borite se do kraja”. Iz montaže je izbačen dio u kojem poziva na miran prosvjed. 

U Trumpovoj tužbi tvrdi se da je BBC prekršio zakon na Floridi koji zabranjuje obmanjujuće i nepravedne trgovinske prakse. Američki predsjednik traži pet milijardi dolara odštete za svaku od dvije točke optužnice. 

BBC se ispričao za pogrešku u svom dokumentarnom programu Panorama, no i najavio da će braniti taj slučaj. U zahtjevu od ponedjeljka britanski medij tvrdi da Trump ne može dokazati da je emisija prikazana s „istinskom zlonamjernošću”. 

BBC poziva sud da odbaci tužbu te da pauzira fazu prikupljanja dokaza između strana u parnici jer ono izlaže tuženike „značajnim teretima i troškovima” koji se mogu izbjeći ako se zahtjev u konačnici odobri. 

Teme
BBC Donald Trump Kleveta Tužba

