Berlin, Pariz i London spremni "braniti svoje interese" protiv Irana

Čelnici Velike Britanije, Francuske i Njemačke izjavili su u nedjelju da su spremni poduzeti korake za obranu svojih interesa u regiji nakon "neselektivnih i nesrazmjernih" iranskih raketnih napada.
Oglas
"Poduzet ćemo korake kako bismo obranili svoje interese i interese naših saveznika u regiji, potencijalno ispaljujući projektile i dronove na njihov izvor", rekli su čelnici takozvane skupine E-3.
"Dogovorili smo se da ćemo surađivati sa SAD-om i saveznicima u regiji na ovom pitanju".
Na američku i izraelsku ofenzivu Teheran je uzvratio neselektivnim udarima na nekoliko susjednih zemalja, uključujući one u kojima se nalaze američke baze, i Izrael, gdje je u nedjelju ubijeno devet osoba.
Europski čelnici izrazili su svoje nezadovoljstvo ovim neselektivnim i nesrazmjernim napadima usmjerenim na zemlje Perzijskog zaljeva koje nisu uključene u početnu vojnu operaciju.
"Udari su usmjereni na naše bliske saveznike i prijete našem vojnom osoblju i civilima u cijeloj regiji", dodaje se u izjavi E-3.
Berlin, Pariz i London razgovarat će o ovim obrambenim mjerama sa Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima u regiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas