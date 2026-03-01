Oglas

Berlin, Pariz i London spremni "braniti svoje interese" protiv Irana

Hina
01. ožu. 2026. 22:18
Čelnici Velike Britanije, Francuske i Njemačke izjavili su u nedjelju da su spremni poduzeti korake za obranu svojih interesa u regiji nakon "neselektivnih i nesrazmjernih" iranskih raketnih napada.

"Poduzet ćemo korake kako bismo obranili svoje interese i interese naših saveznika u regiji, potencijalno ispaljujući projektile i dronove na njihov izvor", rekli su čelnici takozvane skupine E-3.

"Dogovorili smo se da ćemo surađivati ​​sa SAD-om i saveznicima u regiji na ovom pitanju". 

Na američku i izraelsku ofenzivu Teheran je uzvratio neselektivnim udarima na nekoliko susjednih zemalja, uključujući one u kojima se nalaze američke baze, i Izrael, gdje je u nedjelju ubijeno devet osoba.

Europski čelnici izrazili su svoje nezadovoljstvo ovim neselektivnim i nesrazmjernim napadima usmjerenim na zemlje Perzijskog zaljeva koje nisu uključene u početnu vojnu operaciju.

"Udari su usmjereni na naše bliske saveznike i prijete našem vojnom osoblju i civilima u cijeloj regiji", dodaje se u izjavi E-3.

Berlin, Pariz i London razgovarat će o ovim obrambenim mjerama sa Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima u regiji.

Teme
Bliski istok Eskalacija Iran Međunarodni odnosi Vojni sukob

