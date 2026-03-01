Oglas

protuudari

VIDEO / Nekoliko iranskih projektila direktno pogodilo Jeruzalem

author
N1 Info
|
01. ožu. 2026. 21:59
>
22:26
jeruzalem udari
Screenshot (X)

Iran je nastavio s protuudarima na Izrael nakon jučerašnjeg američko-izraelskog napada na Teheran i ostale gradove.

Oglas

Niz snažnih eksplozija čuo se iznad zapadnog Jeruzalema nakon što su se oglasile sirene za zračnu uzbunu, a izraelska vojska objavila da je detektirala projektile lansirane iz Irana.

"Prije kratkog vremena [izraelska vojska] identificirala je projektile lansirane iz Irana prema teritoriju Države Izrael“, navodi se u priopćenju vojske.

„Obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju.“

Video koji je objavio Clash News pokazuje izravne udare iranskih projektila u gradu.

Izraelske hitne službe priopćile su da njihovi timovi pružaju pomoć muškarcu u pedesetim godinama koji je u umjereno teškom stanju te još pet osoba koje su lakše ozlijeđene na mjestu udara.

Prema izraelskim medijima, snimke incidenta pokazuju da je udar projektila stvorio veliki krater na cesti i oštetio jedan automobil.

Teme
Iran Izrael-Iran sukob Izraelska vojska Jeruzalem Raketni napadi Zračna uzbuna

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ