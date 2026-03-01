VIDEO / Nekoliko iranskih projektila direktno pogodilo Jeruzalem

Iran je nastavio s protuudarima na Izrael nakon jučerašnjeg američko-izraelskog napada na Teheran i ostale gradove.
Niz snažnih eksplozija čuo se iznad zapadnog Jeruzalema nakon što su se oglasile sirene za zračnu uzbunu, a izraelska vojska objavila da je detektirala projektile lansirane iz Irana.
BREAKING: Several Iranian missiles just hit Jerusalem. pic.twitter.com/EGKlgHwkFT— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026
"Prije kratkog vremena [izraelska vojska] identificirala je projektile lansirane iz Irana prema teritoriju Države Izrael“, navodi se u priopćenju vojske.
„Obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju.“
Video koji je objavio Clash News pokazuje izravne udare iranskih projektila u gradu.
Izraelske hitne službe priopćile su da njihovi timovi pružaju pomoć muškarcu u pedesetim godinama koji je u umjereno teškom stanju te još pet osoba koje su lakše ozlijeđene na mjestu udara.
Prema izraelskim medijima, snimke incidenta pokazuju da je udar projektila stvorio veliki krater na cesti i oštetio jedan automobil.
