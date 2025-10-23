Oglas

idući četvrtak

Bijela kuća: Sastaju se Xi Jinping i i Trump

author
Hina
|
23. lis. 2025. 23:01
Donald Trump i Xi Jinping
SAUL LOEB, Evgenia Novozhenina / AFP / POOL

Američki predsjednik Donald Trump sastat će se s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom sljedećeg četvrtka, priopćila je Bijela kuća.

Oglas

Trump se nada da će uroditi trgovinskom dogovorom

Trump će ujutro prisustvovati bilateralnom sastanku sa Xijem, a navečer se vraća u Washington, rekla je u četvrtak njegova glasnogovornica Karoline Leavitt.

Trump i Xi planirali su se sastati na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC) u Južnoj Koreji, koji počinje 31. listopada, ali datum nije javno objavljen.

Američki predsjednik rekao je novinarima u srijedu da misli da će razgovori dovesti do dogovora u trgovinskom sporu između dviju supersila. Međutim, naglasio je da će, ako se ne postigne dogovor, Sjedinjene Države od 1. studenog uvesti dodatne carine od 100 posto na kineski uvoz, piše dpa.

Peking još nije potvrdio sastanak Xija i Trumpa.

Teme
donald trump sastanak trumpa i xija xi jinping

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ