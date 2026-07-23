civilna nuklearna energija
"Bit ćemo manje sigurni": Oštre kritike Trumpovog sporazuma sa Saudijskom Arabijom
SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, priopćilo je u srijedu ministarstvo energetike Sjedinjenih Država.
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Taj sporazum omogućuje Saudijskoj Arabiji izgradnju nuklearnih reaktora koristeći američku tehnologiju i obogaćivanje urana.
Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom pripremao se godinama, i tijekom prve administracije predsjednika Donalda Trumpa i tijekom bivšeg predsjednika Joea Bidena. Za razliku od Bidenovog plana, ovaj sporazum ne uključuje takozvani dodatni protokol koji omogućuje Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju UN-a provođenje iznenadnih inspekcija.
Sporazum bi također omogućio Saudijskoj Arabiji obogaćivanje urana i preradu nuklearnog otpada, što su potencijalni putevi za izradu nuklearnog oružja. Ujedinjeni Arapski Emirati su pristali odreći se obje mogućnosti kada su 2009. potpisali sličan sporazum sa SAD-om.
Ministar energetike SAD-a Chris Wright i njegov saudijski kolega princ Abdulaziz bin Salman potpisali su sporazum, poznat kao Sporazum 123, uz bilateralni sporazum o zaštitnim mjerama, objavilo je ministarstvo energetike SAD-a u priopćenju.
Američka administracija je izjavila da se sporazum također pridržava sporazuma o neširenju nuklearnog oružja u američkom Zakonu o atomskoj energiji, koji su među najjačima na svijetu.
Saudijska Arabija već dugo govori da ako ne surađuje sa SAD-om, mogla bi surađivati s Kinom ili Rusijom koje imaju različite standarde širenja.
Ministarstvo energetike SAD-a priopćilo je da se sporazum sada upućuje Kongresu. Ako Kongres ne izglasa prigovor na sporazum u roku od 90 dana u kojima zasjeda, sporazum će stupiti na snagu no kako bi se poništio predsjednički veto potrebna je dvotrećinska većina.
Nekoliko demokratskih zastupnika izrazilo je zabrinutost da bi sporazum mogao izazvati utrku u naoružanju na Bliskom istoku. Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman više je puta rekao da ne želi da kraljevstvo izgradi nuklearno oružje, ali da bi to učinilo ako bi Iran to učinio.
"Dopuštaju Saudijskoj Arabiji, ratobornoj i autoritarnoj naciji, da razvija tehnologije nuklearnog oružja dok istovremeno započinju rat s Iranom pod krinkom sprječavanja iranske nuklearne bombe", rekao je senator Edward Markey, demokrat. "Ovaj bi nas sporazum sve učinio manje sigurnima."
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