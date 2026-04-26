Oglas

Barry Donadio

Bivši član Tajne službe objasnio kako je napadač protrčao pored osiguranja

author
N1 Info
|
26. tra. 2026. 11:21
screenshot pucnjava
Screenshot

Bivši agent Tajne službe Barry Donadio kaže da je snimke sinoćnjeg incidenta gledao „u šoku kao i svi ostali”.

Oglas

Barry Donadio za BBC News je rekao da je radio u „istom tom hotelu”, opisujući ga kao „izuzetno velik”, ali ističe da se ne čini da je na događaju nedostajalo agenata, službenika i policije.

„Vjerojatno ih je bilo i više nego dovoljno, a svakako jesu jer su ga zaustavili”, rekao je.

Osvrćući se na snimke sigurnosnih kamera koje navodno prikazuju početak pucnjave, kaže da osiguranje nije imalo mnogo vremena za reakciju – „možda dvije sekunde”.

Donadio, koji poznaje Hilton, naglašava da veličina tog prostora predstavlja noćnu moru za osiguranje. Budući da je napadač bio gost hotela, imao je legitimno pravo kretati se određenim dijelovima zgrade, što mu je dalo prednost pred agentima koji moraju balansirati između sigurnosti i privatnosti gostiju.

Teme
osiguranje hotela osiguranje velikih prostora privatnost gostiju sigurnosni izazovi vrijeme reakcije osiguranja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ