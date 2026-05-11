Bivši poljski ministar pobjegao iz Mađarske u SAD: "Kako je prešao granicu? Oduzeta mu je putovnica"

Poljska će tražiti odgovore o tome kako je bivši poljski ministar, optužen za zlouporabu položaja, uspio otputovati iz Mađarske u Sjedinjene Države, izjavio je u ponedjeljak glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova, nakon što su nade Varšave da će mu se suditi osujećene.
Oglas
Bivši mađarski premijer Viktor Orban odobrio je bivšem poljskom ministru pravosuđa Zbigniewu Ziobru i njegovu zamjeniku Marcinu Romanowskom azil u Mađarskoj.
Varšava se nadala da će Orbanov izborni poraz u travnju značiti da će oni ubrzo biti vraćeni u Poljsku.
Putovnice su im bile oduzete, a boravište Romanowskog trenutačno nije poznato.
"Zatražit ćemo i od Sjedinjenih Država i od Mađarske pravnu i činjeničnu osnovu na temelju koje je Zbigniew Ziobro napustio mađarski teritorij", rekao je Reutersu glasnogovornik poljskog ministarstva vanjskih poslova Maciej Wewior.
"Konkretno, zanimat će nas koji mu je dokument omogućio prelazak granice i dao mu pravo ulaska u Sjedinjene Države... Nadamo se da će se ova situacija riješiti te da neće utjecati na vrlo dobre odnose između Sjedinjenih Država i Poljske."
Veleposlanstvo SAD-a u Varšavi i mađarsko ministarstvo vanjskih poslova nisu odmah odgovorili na upite za komentar.
Ziobro je u nedjelju za privatnu poljsku televiziju TV Republika izjavio da se nalazi u SAD-u, potvrdivši ranija medijska medijska izvješća.
Postaja, koja podržava nacionalističku stranku Pravo i pravda (PiS), za vrijeme čije je vladavine Ziobro bio ministar, objavila je da će on za njih raditi kao politički komentator.
Ziobro je autor reformi pravosuđa za koje je Europska unija tvrdila da su smanjile neovisnost sudstva u Poljskoj tijekom vladavine PiS-a od 2015. do 2023. godine. Optužen je u 26 točaka koje se prvenstveno odnose na zlouporabu novca iz fonda namijenjenog žrtvama kaznenih djela u političke svrhe.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas