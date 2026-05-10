VIDEO / Ples kojim je Orban poslan u povijest: Hit snimka novog mađarskog ministra zdravstva

Novi mađarski premijer Peter Magyar položio je prisegu pred parlamentom u Budimpešti, a inauguraciju nove vlade obilježila je nesvakidašnja scena – energični ples političara Zsolta Hegedusa, koji je još jednom postao glavna tema društvenih mreža i medija diljem svijeta.
Nakon ceremonije polaganja prisege, desecima tisuća okupljenih obratio se novi premijer Peter Magyar, poručivši da je Mađarska „otvorila novo poglavlje“ te pozvao građane na pomirenje nakon godina političkih podjela, prenosi Nova.rs.
„Danas svaka osoba na svijetu koja voli slobodu želi biti barem malo Mađar“, rekao je Magyar uz ovacije okupljenih građana, koji su mahali mađarskim zastavama i zastavama Europske unije.
Međutim, veliku pozornost javnosti privukao je Zsolt Hegedus, političar stranke Tisza i kandidat za novog ministra zdravstva, koji je ponovio svoj viralni ples kojim je već stekao nadimak „rasplesani političar“ nakon izborne pobjede u travnju.
Na pozornici ispred parlamenta, uz glazbu poznatog njemačkog DJ-a H.O.S.H.-a i pjevačice Jalje, izveo energične pokrete pred tisućama ljudi okupljenih na trgu. Tijekom izvođenja pjesme „Midnight (The Hanging Tree)“, pridružili su mu se i drugi članovi buduće vlade, što je mnoge navelo da ocijene kako Mađarska ulazi u novu, opušteniju političku eru.
The new government of Hungary after inauguration.— SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) May 9, 2026
Never been so cool to be Hungarian. pic.twitter.com/9B4f1P6opA
Premijer Peter Magyar s pozornice je pljeskao dok su članovi njegova tima plesali pred građanima, a snimke s inauguracije ubrzo su preplavile društvene mreže i međunarodne medije.
Mnogi analitičari ocjenjuju da ovakve scene predstavljaju potpuno drukčiji politički stil u odnosu na eru Viktora Orbana, čiji je kraj Mađar simbolično obilježio cjelodnevnim slavljem promjene vlasti.
Tisuće ljudi okupljenih na Košutovu trgu pljeskom su podržale Hegedusa, dok su njegove plesne scene u samo nekoliko sati prikupile milijune pregleda na internetu.
