razvoj lijekova
Anthropic potajno otvorio biološki laboratorij dok njegovi stručnjaci upozoravaju na opasnosti AI-ja
Anthropic je u tišini osnovao laboratorij za praktična biološka istraživanja dok svoje ambicije u području umjetne inteligencije širi na razvoj lijekova.
U trenutku kada javnost sve više zaokupljaju strahovi povezani s umjetnom inteligencijom, startup je na području zaljeva San Francisca izgradio takozvani mokri laboratorij, odnosno prostor za provođenje fizičkih eksperimenata, rekle su dvije osobe upoznate sa situacijom. Anthropic je ranije poručio da želi omogućiti razvoj terapija za rijetke bolesti, a njegova biološka istraživanja sada su otišla dalje od in silico, odnosno računalnih analiza.
U razgovoru za Reuters u utorak, Eric Kauderer-Abrams, voditelj odjela za biološke znanosti u Anthropicu, potvrdio je postojanje laboratorija.
„Vjerujemo da je, kada je riječ o biologiji, konačni test još uvijek – i još će neko vrijeme biti – pravi laboratorijski rad“, rekao je. „To danas svakako radimo i rekao bih da je naš pristup tipičan za većinu biotehnoloških kompanija: dio toga radimo u vlastitim pogonima, a na dijelu surađujemo s vanjskim partnerima.“
Glasnogovornik kompanije naknadno je pojasnio da Anthropicov laboratorij nije namijenjen isključivo otkrivanju novih lijekova, odbivši iznijeti dodatne pojedinosti.
Taj potez predstavlja mali korak prema golemoj Anthropicovoj ambiciji da se uhvati u koštac s bolestima za koje smatra da ih farmaceutska industrija zanemaruje – i da to učini prije nego što zaposlenici i javnost izgube vjeru da umjetna inteligencija opravdava ukidanje radnih mjesta, pa čak i mogući rizik za ljudski život, rekla je jedna od osoba. Uspjeh bilo kojeg programa razvoja lijekova koji kompanija pokrene nije zajamčen; većina lijekova ne uspije proći klinička ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti.
Za izvršnog direktora Anthropica Darija Amodeija taj je pothvat i osobne prirode. Njegov je otac umro od bolesti samo nekoliko godina prije nego što je pronađen lijek za nju, napisao je u nedavnom eseju. Kauderer-Abrams izrazio je slično stajalište.
„Misija kompanije jest razviti moćnu umjetnu inteligenciju na način koji koristi svijetu“, rekao je Kauderer-Abrams. „Daleko najveću priliku za to vidimo u biološkim znanostima i upravo je to pokretač svega što radimo.“
Balansiranje između ambicija i straha od katastrofe
Poput drugih biotehnoloških kompanija, Anthropic prihvaća fizičku automatizaciju, rekle su dvije osobe koje su govorile pod uvjetom anonimnosti.
Startup želi proširiti mogućnosti svojeg AI sustava Claude kako bi mogao upravljati robotskim jedinicama koje provode znanstvene eksperimente uz ograničenu ljudsku intervenciju, rekla je jedna od osoba. Anthropic ipak smatra da su ljudski nadzor i sudjelovanje ključni za sigurnost, rekao je glasnogovornik kompanije.
„Tek smo na samom početku korištenja umjetne inteligencije za automatizaciju laboratorijskog rada“, rekao je Kauderer-Abrams, „a to je područje koje ima potencijal znatno ubrzati velik broj različitih procesa.“
Anthropicova utrka za primjenu tehnologije koja se ubrzano razvija u biološkom laboratoriju dolazi u iznimnom trenutku za kompaniju.
Tijekom protekla dva tjedna neki njezini istraživači upozorili su da bi umjetna inteligencija mogla dovesti do izumiranja čovječanstva, a Anthropic je objavio da je pronašao primjere u kojima su se njegovi sustavi mogli upotrijebiti za razvoj biološkog oružja, što je među dijelom stručnjaka izazvalo skepticizam.
Amodei je također pozvao na usporavanje razvoja, upozorivši da bi buduća umjetna inteligencija sposobnija od OpenAI-jevih agenata koji su hakirali Hugging Face mogla prouzročiti katastrofalnu štetu. Istodobno se Anthropic priprema za izlazak na burzu uz potencijalnu valuaciju od dva bilijuna dolara kako bi prikupio dodatni novac za razvoj takvih AI sustava.
„U našem radu u području bioloških znanosti uvijek pokušavamo pronaći ravnotežu između tih stvari“, rekao je Kauderer-Abrams, „poboljšavati modele na načine za koje smatramo da će unaprijediti i ubrzati razvoj lijekova, a istodobno promišljeno i oprezno odlučivati kako ih primjenjujemo da bismo ograničili rizik.“
Ubrzano opremanje laboratorija
Anthropic je u lipnju, na događaju u San Franciscu, najavio namjeru pokretanja vlastitih programa razvoja lijekova. Kauderer-Abrams tada je na pozornici rekao da će kompanija provoditi pretklinička istraživanja u područjima koja tradicionalnim kompanijama nisu financijski privlačna.
Kompanija je također predstavila softver Claude Science, a ranije je u svoj upravni odbor imenovala izvršnog direktora Novartisa Vasa Narasimhana te za oko 400 milijuna dolara u dionicama kupila startup Coefficient Bio, prema medijskim izvješćima. Anthropic je potvrdio akviziciju, koja bi mu trebala pomoći u razvoju alata za razvoj lijekova, ali nije komentirao vrijednost transakcije.
Anthropic sada povećava kapacitete vlastitog laboratorija kako bi ubrzao rad i stekao neposredno iskustvo u biologiji, premda dio poslova povjerava vanjskim partnerima kada je to učinkovitije, rekao je Kauderer-Abrams Reutersu.
„Neke stvari možemo napraviti mnogo brže sami“, rekao je, dodajući da je cilj „raditi u najvećem mogućem opsegu“.
Anthropic je tražio osobu koja bi vodila ubrzano širenje nabave i drugih operacija, navodi se u nedavnom oglasu za posao na LinkedInu. U drugom oglasu, objavljenom preko Jobere, kompanija je tražila stručnjaka za „karakterizaciju proteina i nukleinskih kiselina“, među ostalim biokemijskim poslovima. U trećem oglasu stajalo je: „Naš je cilj deset puta ubrzati napredak u biološkim znanostima.“
Biološke znanosti već su jedno od najvećih područja Anthropicovih ulaganja prema broju zaposlenih i uloženim resursima, rekao je Kauderer-Abrams.
Cilj su bolesti koje se smatraju teško izlječivima
Kauderer-Abrams smatra da bi umjetna inteligencija mogla ubrzati razvoj terapija za bolesti koje su se prije smatrale undruggable, odnosno preteškima za razvoj učinkovitog lijeka.
Tehnologija bi, primjerice, mogla ubrzati otkrivanje bispecifičnih i trispecifičnih protutijela, složenih molekula koje se mogu usmjeriti na više mjesta na ciljanom proteinu ili stanici, odnosno istodobno djelovati na više meta.
Još nije jasno na koje se točno bolesti Anthropic usredotočio niti koliko je napredovao. Nakon što se identificira odgovarajuća molekula, mogu proći godine prije nego što lijek stigne na tržište jer mora proći klinička ispitivanja na ljudima, što je izazov kojim se Anthropic zasad nije počeo baviti. Isomorphic Labs, odjel konkurentskog Alphabeta za otkrivanje lijekova, godinama radi na tome da svoje lijekove dovede do kliničkih ispitivanja, a ranije je taj cilj odgodio do kraja 2026. godine.
U sklopu nastojanja da automatizira laboratorije i druge procese u industriji, Anthropic je u kolovozu predstavio Model Hardware Standard, koji umjetnoj inteligenciji omogućuje upravljanje opremom. Akademski projekt PyLabRobot, koji nije povezan s Anthropicom, ranije se bavio srodnim, ali ipak drukčijim potrebama automatizacije.
Anthropic pruža rješenja poput Model Hardware Standarda, kao i šire AI usluge i alate, nizu vodećih farmaceutskih kompanija, među kojima su Rocheov Genentech, Bristol Myers Squibb i Novo Nordisk.
Anthropic se suočava i s problemom povjerenja
Istodobno se Anthropic suočava s problemom povjerenja, rekle su dvije osobe upoznate s njegovim aktivnostima. Klijenti bi mogli strahovati da će Anthropic steći znanja iz njihovih konkurentskih programa razvoja lijekova, iako AI kompanija njihove podatke odvaja i onemogućuje pristup njima.
Kauderer-Abrams rekao je da je Anthropic, dijelom upravo zbog zabrinutosti oko konkurencije, postavio jasnu granicu: zasad neće provoditi klinička ispitivanja, nego će se usredotočiti na potrebe kojima se industrija inače ne bi bavila.
„Ne natječemo se s farmaceutskim i biotehnološkim kompanijama čiji se poslovni model temelji na dovođenju lijekova na tržište“, rekao je.
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