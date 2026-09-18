Anthropic potajno otvorio biološki laboratorij dok njegovi stručnjaci upozoravaju na opasnosti AI-ja

Taj potez predstavlja mali korak prema golemoj Anthropicovoj ambiciji da se uhvati u koštac s bolestima za koje smatra da ih farmaceutska industrija zanemaruje – i da to učini prije nego što zaposlenici i javnost izgube vjeru da umjetna inteligencija opravdava ukidanje radnih mjesta, pa čak i mogući rizik za ljudski život, rekla je jedna od osoba. Uspjeh bilo kojeg programa razvoja lijekova koji kompanija pokrene nije zajamčen; većina lijekova ne uspije proći klinička ispitivanja sigurnosti i učinkovitosti.