Trump razmatra napad na Iran: "SAD je spreman pomoći!"

Iranska vojska u subotu je priopćila da će „čvrsto štititi nacionalne interese, stratešku infrastrukturu i javnu imovinu“, optužujući Izrael i, kako je navela, terorističke skupine za nemire te obećavši da će „osujetiti neprijateljske planove“.
Oglas
Najava vojske da će intervenirati predstavlja eskalaciju poteza vlasti, koje su u početku zauzele pomirljiviji ton prema prosvjednicima. Rani prosvjedi uglavnom su izražavali nezadovoljstvo zbog teške gospodarske krize, no sada sve češće zahtijevaju kraj samog iranskog teokratskog sustava, piše Wall Street Journal.
Do sada su u gušenju prosvjeda sudjelovali samo policija i paravojne sigurnosne snage. Režim se suočava s teškom dilemom kako odgovoriti na rastući intenzitet prosvjeda. Ima vrlo malo prostora za rješavanje gospodarske krize izazvane razornim sankcijama, dok je predsjednik Donald Trump ovoga tjedna više puta upozorio da će intervenirati kako bi spriječio krvavi obračun.
„Iran gleda prema SLOBODI, možda kao nikada prije“, poručio je Trump u subotu na društvenim mrežama. „SAD je spreman pomoći!!!“
Dužnosnici Trumpove administracije vodili su preliminarne razgovore o tome kako provesti napad na Iran ako bi bilo potrebno ispuniti Trumpove prijetnje, uključujući i koje bi se mete mogle gađati, rekli su američki dužnosnici.
Jedna od opcija o kojoj se raspravlja jest opsežan zračni napad na više iranskih vojnih ciljeva, rekao je jedan od dužnosnika. Drugi je naveo da ne postoji konsenzus o tome koji smjer djelovanja odabrati te da zasad nije premještena nikakva vojna oprema niti osoblje u pripremi za napad.
Dužnosnici su upozorili da su ti razgovori dio uobičajenog planiranja. Nema naznaka da je napad na Iran neizbježan, rekli su.
Prema Organizaciji za ljudska prava Hengaw, iranskoj skupini za ljudska prava, prosvjedi su se kasno u subotu ponovno rasplamsali diljem Teherana, u sjevernom gradu Raštu i u drugim mjestima. Hengaw je naveo da su na području Rašta ubijena tri prosvjednika.
Broj poginulih u Iranu nastavio je rasti usred blokade interneta i prekida telefonskih usluga, što otežava dobivanje točne slike događaja na terenu.
Najmanje 65 ljudi ubijeno je u prosvjedima, priopćila je u petak navečer organizacija Human Rights Activists in Iran, što je znatan porast u odnosu na 29 u ponedjeljak. Organizacija je navela da je uhićeno više od 2.300 ljudi te da su se prosvjedi proširili na 180 gradova. Većina poginulih bili su prosvjednici.
Rastući broj žrtava dolazi usred izvješća da su sigurnosne službe protiv prosvjednika koristile smrtonosnu silu. U Karadžu, velikom industrijskom gradu zapadno od Teherana, snimke koje je verificirao Storyful prikazuju prosvjednike kako kasno u četvrtak bježe pred pucnjevima.
Glavni naftni sindikat u gradu Bandar Kangan na jugu Irana priopćio je da je velik broj prosvjednika, među kojima i njegovi članovi, prebačen u lokalnu bolnicu u kritičnom stanju nakon što su sigurnosne snage u srijedu pucale na njih.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas