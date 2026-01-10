Trump razmatra napad na Iran: "SAD je spreman pomoći!"

Najmanje 65 ljudi ubijeno je u prosvjedima, priopćila je u petak navečer organizacija Human Rights Activists in Iran, što je znatan porast u odnosu na 29 u ponedjeljak. Organizacija je navela da je uhićeno više od 2.300 ljudi te da su se prosvjedi proširili na 180 gradova. Većina poginulih bili su prosvjednici.