Bjelorusija: I mi smo obarali dronove, mi smo dojavili Poljskoj

10. ruj. 2025. 10:40
Pavel Muravjeika, zamjenik bjeloruskog ministra obrane, tvrdi da su dronovi slučajno ušli u poljski zračni prostor nakon što su im navigacijski sustavi bili ometani.

Sve bitne događaje pratimo OVDJE.

U videu na službenom Telegram kanalu ministarstva obrane, Muravjeika je izjavio da su se dronovi "izgubili" te da je sama Bjelorusija oborila nekoliko dronova iznad vlastitog teritorija.

Napomenuo je da su između 23:00 i 4:00 po lokalnom (22:00 i 3:00 po hrvatskom vremenu) bjeloruske snage s Poljskom i Litvom dijelile informacije putem "komunikacijskih kanala" o zalutalim dronovima.

Poljska najavila zatvaranje granice s Bjelorusijom

Bjelorusija, najbliži ruski saveznik, zadnjih je nekoliko godina doživjela pogoršanje odnosa sa zapadnim susjedima i Ukrajinom nakon što je Moskva koristila bjeloruski teritorij kao odskočnu dasku za napad na Kijev koji je pokrenula u veljači 2022.

Poljska je jučer objavila da će u četvrtak u ponoć po mjesnom vremenu zatvoriti granicu s Bjelorusijom zbog vojnih vježbi Zapad koje se održavaju u Bjelorusiji.

Vojne vježbe "Zapad-2025" koje će se održati u zapadnoj Rusiji i Bjelorusiji izazvale su zabrinutost u susjednim državama, članicama NATO-a - Poljskoj, Litvi i Latviji, prenosi Index.

