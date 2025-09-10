Pavel Muravjeika, zamjenik bjeloruskog ministra obrane, tvrdi da su dronovi slučajno ušli u poljski zračni prostor nakon što su im navigacijski sustavi bili ometani.
U videu na službenom Telegram kanalu ministarstva obrane, Muravjeika je izjavio da su se dronovi "izgubili" te da je sama Bjelorusija oborila nekoliko dronova iznad vlastitog teritorija.
Napomenuo je da su između 23:00 i 4:00 po lokalnom (22:00 i 3:00 po hrvatskom vremenu) bjeloruske snage s Poljskom i Litvom dijelile informacije putem "komunikacijskih kanala" o zalutalim dronovima.
Meanwhile, defense ministry of Belarus says it was them who informed Poland about the drones and it was thanks to them that Poland was able to react.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 10, 2025
Belarus also claimed that the drones have drifted off course due to EW. The ministry's representative claimed that some of them… https://t.co/Qw8C7ha4jo pic.twitter.com/89JqPLVgYm
Poljska najavila zatvaranje granice s Bjelorusijom
Bjelorusija, najbliži ruski saveznik, zadnjih je nekoliko godina doživjela pogoršanje odnosa sa zapadnim susjedima i Ukrajinom nakon što je Moskva koristila bjeloruski teritorij kao odskočnu dasku za napad na Kijev koji je pokrenula u veljači 2022.
Poljska je jučer objavila da će u četvrtak u ponoć po mjesnom vremenu zatvoriti granicu s Bjelorusijom zbog vojnih vježbi Zapad koje se održavaju u Bjelorusiji.
Vojne vježbe "Zapad-2025" koje će se održati u zapadnoj Rusiji i Bjelorusiji izazvale su zabrinutost u susjednim državama, članicama NATO-a - Poljskoj, Litvi i Latviji, prenosi Index.
