OPASAN PRESEDAN

Objavljena karta, pogledajte koliko je ruskih dronova ušlo u Poljsku

N1 Info
10. ruj. 2025. 09:56
dronovi ukrajina poljska
Photo: Monitor_UA

Ukrajinski mediji objavili su kartu koja prikazuje dronove koji su sudjelovali u sinoćnjim ruskim napadima na Ukrajinu.

Oko 14 dronova ušlo u poljski zračni prostor

Glavni su ciljevi bili Donbas te regije Ivano-Frankivsk, Lavov, Luck, Odesa, Vinica i Žitomir. Neki dronovi napustili su ukrajinski zračni prostor i ušli u Poljsku.

Prema ukrajinskim izvorima, u Poljsku je ušlo čak 14 ruskih dronova. Zelenski je ranije objavio da je po njegovim informacijama u tu zemlju ušlo osam borbenih dronova. Tusk je pak naveo "ogroman broj dronova" koji je prodro u zračni prostor Poljske.

Poljaci, Nizozemci i Talijani rušili ruske dronove

Dronovi koji su predstavljali neposrednu prijetnju bili su oboreni, a u akciji je sudjelovalo i nekoliko nizozemskih F-35 borbenih aviona, prenosi Sky.

U operaciji zaštite Poljske sudjelovali su poljski F-16, nizozemski F-35 i talijanski AWACS zrakoplovi. NATO-ovi sustavi Patriot dronove su otkrili radarom, ali nisu djelovali.

U Poljskoj, u regiji Lublin, jedan dron pogodio je kuću, ali nije bilo ozlijeđenih. U istočnoj Poljskoj, u mjestu Wyryki, dron ili objekt sličan dronu pogodio je stambenu zgradu – oštećen je krov, ali također nije bilo ozlijeđenih.

Snažna reakcija i poruke iz Bruxellesa

Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je incident kao "čin agresije" i naglasio da je NATO aktivno reagirao, uključujući angažman nizozemskih borbenih aviona i privremeno zatvaranje zračnih luka, među njima i u Varšavi

Teme
dronovi obaranje dronova poljska rusija ukrajina

