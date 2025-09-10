Objavljena karta, pogledajte koliko je ruskih dronova ušlo u Poljsku

Ukrajinski mediji objavili su kartu koja prikazuje dronove koji su sudjelovali u sinoćnjim ruskim napadima na Ukrajinu.
Oko 14 dronova ušlo u poljski zračni prostor
Glavni su ciljevi bili Donbas te regije Ivano-Frankivsk, Lavov, Luck, Odesa, Vinica i Žitomir. Neki dronovi napustili su ukrajinski zračni prostor i ušli u Poljsku.
Prema ukrajinskim izvorima, u Poljsku je ušlo čak 14 ruskih dronova. Zelenski je ranije objavio da je po njegovim informacijama u tu zemlju ušlo osam borbenih dronova. Tusk je pak naveo "ogroman broj dronova" koji je prodro u zračni prostor Poljske.
Rescuers are now working in Volochysk, Khmelnytskyi region, where the Russians struck an ordinary sewing workshop with a missile. As of now, three people are reported injured. This is just one of the sites of today’s massive Russian attack: about 415 drones of various types and… pic.twitter.com/FdC880IDwn— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025
Sve bitne događaje pratimo OVDJE.
Poljaci, Nizozemci i Talijani rušili ruske dronove
Dronovi koji su predstavljali neposrednu prijetnju bili su oboreni, a u akciji je sudjelovalo i nekoliko nizozemskih F-35 borbenih aviona, prenosi Sky.
U operaciji zaštite Poljske sudjelovali su poljski F-16, nizozemski F-35 i talijanski AWACS zrakoplovi. NATO-ovi sustavi Patriot dronove su otkrili radarom, ali nisu djelovali.
U Poljskoj, u regiji Lublin, jedan dron pogodio je kuću, ali nije bilo ozlijeđenih. U istočnoj Poljskoj, u mjestu Wyryki, dron ili objekt sličan dronu pogodio je stambenu zgradu – oštećen je krov, ali također nije bilo ozlijeđenih.
Snažna reakcija i poruke iz Bruxellesa
Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je incident kao "čin agresije" i naglasio da je NATO aktivno reagirao, uključujući angažman nizozemskih borbenih aviona i privremeno zatvaranje zračnih luka, među njima i u Varšavi
