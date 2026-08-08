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GORI KOD GARDE

Bjesni požar u Italiji: Više od 200 ljudi evakuirano s obale najvećeg talijanskog jezera

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Hina
|
08. kol. 2026. 13:53
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AFP
ROMAIN PERROCHEAU/AFP

Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikoga šumskog požara u blizini jezera Garda na sjeveru Italije, uključujući brojne turiste, priopćili su vatrogasci u subotu.

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Požar gori na području općine Tignale na zapadnoj obali jezera Garda, najvećega talijanskog jezera i jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji.

Iz opreza evakuirano je nekoliko desetaka turista koji su boravili u turističkom naselju, zajedno sa stanovnicima nekoliko kuća za odmor.

Vatrogasna služba rekla je da se požar u petak navečer i tijekom noći brzo proširio planinskim područjem iznad obale jezera.

Brojne interventne ekipe i dalje su se u subotu ujutro borile s vatrom, no zasad je nisu uspjele staviti pod kontrolu.

Štite se stambeni objekti

"Trenutačno su napori usmjereni na zaustavljanje širenja požara i zaštitu nekoliko stambenih objekata”, priopćila je vatrogasna služba.

U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri za gašenje požara.

Italija se već tjednima suočava s toplinskim valom, a u nekim su područjima temperature prelazile 40 Celzijevih stupnjeva.

Zbog zdravstvenih rizika povezanih s ekstremnim vrućinama, crvena upozorenja trenutačno su na snazi u gotovo svim većim talijanskim gradovima. Istodobno je razina vode u rijeci Po, najdužoj talijanskoj rijeci, naglo pala.

Očekuje se da će se visoke temperature zadržati do sredine mjeseca.

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italija požar požar italija požari

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