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SLUŽBENI PODACI

VIDEO / Ministarstvo zdravstva: U sudaru vlakova šestero teže i 14 lakše ozlijeđenih, jedna žena na intenzivnoj

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Hina
|
08. kol. 2026. 13:37
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PIXSELL
damir Spehar/PIXSELL

Šestero je putnika teže, a 14 lakše ozlijeđeno u sudaru putničkog i teretnog vlaka koji se u subotu prijepodne dogodio kod Škrinjara, između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, doznaje Hina iz Ministarstva zdravstva.

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U bjelovarskoj Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić“ zbrinuto je sedmero ozlijeđenih, među kojima je najteže ozlijeđena mlađa žena koja se nalazi na intenzivnoj njezi, ali je stabilno, izjavila je za Hinu ravnateljica bolnice Sanela Grbaš Bratković.

Za troje pacijenata čekaju se nalazi CT-a, dok su tri osobe natučene. Nitko od tih šestero pacijenata, prema riječima ravnateljice, nije teže ozlijeđen.

Dežurni kirurg koprivničke Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek“ Ivan Štriga rekao je da bolnica očekuje dolazak šestero lakše ozlijeđenih putnika.

Dio putnika prevezen je u zagrebačke bolnice

Službeni detalji nesreće još se čekaju

Nesreća se dogodila u 10,05 sati kada su se sudarili teretni vlak HŽ Carga i putnički vlak HŽ Putničkog prijevoza u kojem se nalazilo dvadesetak putnika.

Na mjestu nesreće su policija, hitna pomoć i druge nadležne službe, a pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec zatvorena je za promet.

Iz HŽ Infrastrukture ranije su izvijestili da nema smrtno stradalih te da zasad nije moguće iznositi više informacija o uzrocima i okolnostima nesreće.

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Teme
bjelovar sudar vlakova željeznička nesreća

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