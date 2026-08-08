Vučić dočekao Zelenskog: Šutnja o ratu, bura u Srbiji, Vulin tvrdi da Ukrajini neće prodati ni metak

"Večera je bila prilika da otvorimo razgovor o temama koje će biti u fokusu službenih sastanaka, napose o europskom putu naših zemalja, ali i da gostima približimo duh Srbije, dio tradicije na koju smo ponosni", naveo je Vučić, ni riječju ne spomenuvši rusko-ukrajinski rat u jeku kojeg je Zelenski doletio u Beograd.