NATO je podignuo dva borbena zrakoplova Eurofighter iznad Baltičkog mora nakon što je otkriven ruski izviđački avion koji je letio bez podnesenog plana leta, priopćilo je njemačko izaslanstvo pri NATO-u.
Oglas
Avion, tipa Il-20M, poletio je iz Rusije i ušao u međunarodni zračni prostor bez uspostavljanja komunikacije, pa je vizualna identifikacija bila jedini način da se potvrdi njegova prisutnost, piše Kyiv Independent.
Prema podacima njemačkog ratnog zrakoplovstva, nakon vizualne identifikacije zrakoplova, Bundeswehr je njegovo praćenje predao švedskim NATO partnerima.
Il-20M opremljen je radarom, sustavima za elektroničko ratovanje i prikupljanje signala te je dizajniran za praćenje komunikacija i zračnih obrana, čime osigurava obavještajne podatke za ruske operacije. Njegovo presretanje predstavlja najnoviji primjer ruskog testiranja istočnih granica NATO-a.
Tri ruska lovca MiG-31 ušla su 19. rujna u estonski zračni prostor iznad Finskog zaljeva, gdje su ostala 12 minuta prije nego što su ga napustila. Estonija je taj potez ocijenila ozbiljnim kršenjem i zatražila konzultacije na temelju Članka 4. NATO-a, koji državama članicama omogućuje da zatraže razgovore s saveznicima ako smatraju da im je sigurnost ugrožena.
Istoga dana kada je došlo do povrede estonskog zračnog prostora, Poljska je prijavila da su ruski borbeni zrakoplovi ušli u sigurnosnu zonu oko jedne bušotine na Baltičkom moru.
Samo nekoliko dana ranije, 10. rujna, Poljska je oborila ruske dronove koji su ušli u njezin teritorij tijekom napada na Ukrajinu – što je bio prvi put da je neka članica NATO-a izravno djelovala protiv ruskih vojnih sredstava u vlastitom zračnom prostoru tijekom rata.
Rumunjska je 13. rujna izvijestila o sličnoj povredi, nakon što je podigla dva lovca F-16 kako bi presrela ruski dron koji je ušao u njezin zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu.
Kao odgovor na rastuće prijetnje, NATO je pokrenuo misiju Eastern Sentry radi jačanja istočnog krila Saveza.
Češki predsjednik Petr Pavel izjavio je 20. rujna da NATO mora ostati ujedinjen i odlučno odgovoriti na ruske provokacije, uključujući i mogućnost vojne akcije.
Estonski ministar obrane Hanno Pevkur istoga je dana rekao da je NATO-ov odgovor na rusku provokaciju u Estoniji pokazao kako je Savez spreman upotrijebiti silu ako bude potrebno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas