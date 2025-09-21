Tri ruska lovca MiG-31 ušla su 19. rujna u estonski zračni prostor iznad Finskog zaljeva, gdje su ostala 12 minuta prije nego što su ga napustila. Estonija je taj potez ocijenila ozbiljnim kršenjem i zatražila konzultacije na temelju Članka 4. NATO-a, koji državama članicama omogućuje da zatraže razgovore s saveznicima ako smatraju da im je sigurnost ugrožena.