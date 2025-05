Božo Kovačević o sto dana Donalda Trumpa: Okružio se ljudima koji šute i kad krši zakone

Podijeli :

Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević u N1 Studiju uživo s Ankom Bilić Keserović komentirao je stotinu dana Donalda Trumpa na poziciji američkog predsjednika.

Trump nakon povijesnog sporazuma prvi put odobrio slanje oružja u Ukrajinu

Posljednji veći događaj zbio se jučer, odlaskom Trumpovog savjetnika za nacionalnu sigurnost Mikea Waltza. Kojem je vjerojatno “odzvonilo” zbog slučajnog uključivanja glavnog urednika The Atlantica u grupu gdje se dogovarao napad na hutiste u Jemenu.

“Jasno da je zbog toga. No, ovo je manje dramatično od smjene u prvom mandatu, kad je tadašnjeg savjetnika smjenio zbog suradnje s Rusijom, koja je tad bila optužena za miješanje u američke izbore. Ono što je zanimljivo jest da predsjednik Trump mijenja Waltza državnim tajnikom Marcom Rubiom. O tome glasnogovornica State Departmenta nije ništa znala, što govori da postoje dvije linije komuniciranja”, kazao je Kovačević.

Osvrnuo se Kovačević potom na prvih sto Trumpovih dana u cijelosti.

“Bilo bi čudno da nastavi ovim tempom i na ovako nepredvidljiv i prevrtljiv način. Sad će se stvari malo posložiti. Jer, u prvih sto dana najveći dio zaposlenika američke državne administracije nije znao što treba raditi. Kao što on nije znao što zna u ovom mandatu. U prvom mandatu su mu se neki od suradnika suprostavljali, a sad ima oko sebe ljude koji će mu osigurati da on upravlja administracijom kako želi, a da pritom ta administracija na čini nikakav otpor, čak ni onda kad su njegove naredbe suprotne zakonu i Ustavu”, kazao je Kovačević i nastavio:

“Ipak, čini mi se da postoje ciljevi, samo što način za njihovo ostvarivanje nije jasan. Ne vidim strategiju. Da ona postoji, ne bi se uvodile carine, a potom ukidale nekoliko dana kasnije. Na unutarnjem planu pak svjedočimo kršenju ljudskih prava, autonomije sudova i autonomije obrazovnih, ali i drugih institucija. Sve to bi moglo imati velike posljedice na američke prilike jer njihova su sveučilišta, primjerice, svjetski brend i ispred svih. Ako se to naruši, problemi bi mogli biti dalekosežni.”

Što s Kinom i Ukrajinom?

“Za američke potrošače, kojima su cijene proizvoda iz Kine porasli, je najteže. Trump pokušava stvorili iluziju da Kinezi plaćaju povećanje carina, ali birači su to prepoznali jer vide rast cijena. To sve zajedno ipak upućuje na nepostojanje jasne strategije. Uz to, pokušaj nametanja američke volje svima može stvoriti otpor, ne samo od strane politike nego i kod kompanija, koje nisu voljne poslovati u SAD-u.”

Ključne Trumpove bitke: Dvije važne odluke uskoro će se naći pred sudom

Ponovio je da bi moglo doći do smanjenja moći dolara, ako se sve to nastavi. Kao što se nastavlja rat u Ukrajini, posebno sad kad je došlo do povijesnog sporazuma o mineralima.

“Ovo je znatan napredak jer su uvaženi zahtjevi Ukrajine, kojoj ostaju mineralna bogatstva. Samo se definiraju financijski aspekti. Možemo reći da je ovakav ugovor za Ukrajinu, koji uvažava činjenicu da je ona na putu prema EU-u, povoljan za nju. Jedini problem je što u ugovoru nema sigurnosnih jamstava. Na kraju, rekao bih da je ugovor pobjeda američke administracije nad Trumpovim diletantizmom, koji je i doveo do problema”, zaključio je Božo Kovačević.

