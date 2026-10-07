Ivan Celjak
Sisačko-moslavački župan oglasio se oko problema otpada na gradilištu Termi Jodno
Sisačko-moslavačka županija poduzet će sve što je moguće za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno, postupci nadležnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je u srijedu župan Ivan Celjak.
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Na pitanje je li prije početka projekta ispitano tlo, Celjak je istaknuo da je za projekt provedeno geomehaničko istraživanje, koje služi ispitivanju tvrdoće i čvrstoće tla radi sprječavanja eventualnog prekomjernog slijeganja zgrade.
"Sudionike u gradnji dobivamo putem javne nabave. To su stručnjaci, projektanti i izvođači radova koji rade sukladno zakonu i pravilima struke", rekao je Ivan Celjak.
Cilj projekta je revitalizacija Jodnog lječilišta izgradnjom nove zgrade uz postojeću, koja je na toj lokaciji od 1932. godine. Planirano je i njihovo povezivanje toplim hodnikom te uvođenje novih sadržaja iz područja wellnessa, spa i medicinskog turizma.
Celjak je odbacio navode da se nova zgrada gradi u krugu bivše Radonje, istaknuvši da je planirana u nastavku postojeće zgrade Jodnog lječilišta, na zemljištu u vlasništvu Opće bolnice dr. Ivo Pedišić Sisak.
Prema dosad dostupnim informacijama, pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili 70 godina.
"Ako se za to ukaže potreba, teren će se u potpunosti sanirati kako u budućnosti ne bi došlo do bilo kakve opasnosti za zdravlje naših sugrađana", poručio je.
O mogućem produljenju rokova radova zbog sanacije Celjak kaže da se zasad ne može govoriti jer su postupci nadležnih tijela u tijeku.
"Učinit ćemo sve što je u našoj mogućnosti i u skladu sa zakonskim ovlastima kako bismo nastavili projekt", rekao je.
Podsjetio je da se na lokaciji, na dubini između 600 i 900 metara, nalazi bazen jodne vode, a Siščani desetljećima žele obnovu Jodnog lječilišta.
"Logično je da se Jodno lječilište gradi upravo na toj lokaciji. Sisačko-moslavačka županija dat će sve od sebe da dovrši taj projekt", naglasio je Celjak.
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