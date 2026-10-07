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dodatak Kolektivnom ugovoru

U hrvatskom gradu povećanje koeficijenata i plaća zaposlenima u dječjim vrtićima

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Hina
|
07. lis. 2026. 16:09
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Svecanost otvorenja novog podrucnog objekta Djecjeg vrtica Dugo Selo u Velikoj Ostrni. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Sisački gradonačelnik Domagoj Orlić i predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Božica Žilić potpisali su u srijedu dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama, kojim se od 1. siječnja povećavaju koeficijenti i plaće zaposlenih u vrtićima.

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Najviše će rasti koeficijenti složenosti poslova - odgojiteljima s višom stručnom spremom koeficijent će od 1. siječnja biti oko 12 posto veći nego dosad. Zaposlenicima se osigurava i sistematski pregled svake dvije godine, a uređuju se prava vezana uz godišnji odmor, bolovanje i jubilarne nagrade.

Nakon više od deset godina zaposlenici dječjih vrtića, ali i cijelog gradskog sustava, prvi će put dobiti regres.

„Grad Sisak pokazuje da cijeni sindikate i socijalni dijalog, ali prije svega rad zaposlenika u dječjim vrtićima. Vjerujem da će naš sljedeći korak biti samo kvalitativni iskorak dalje“, rekla je Božica Žilić.

Govoreći o ulaganjima u predškolski odgoj, Orlić je istaknuo nadogradnju vrtićkog objekta Maslačak, ukupne vrijednosti 6,2 milijuna eura, čime će vrtić dobiti šest dodatnih dnevnih boravaka i 104 nova upisna mjesta.

Zbog dodatnih radova u gradskom proračunu treba osigurati dodatnih milijun eura.

Posebno me veseli što sva djeca koja ispunjavaju uvjete za upis, a do kraja listopada navršavaju godinu dana, imaju osigurano mjesto u vrtiću, rekao je gradonačelnik Domagoj Orlić.

„Kvalitetan predškolski odgoj znači dobre uvjete za djecu i ljude koji s njima svakodnevno rade. Drago mi je što s predstavnicima sindikata imamo dobru i konstruktivnu suradnju te što kroz otvoreni dijalog možemo dodatno unaprjeđivati prava naših zaposlenika“, dodao je.

Smještaj djece u sisačke vrtiće je besplatan, a potpisnici dodatka Kolektivnom ugovoru izrazili su nadu da povećanje plaća zaposlenih neće utjecati na eventualno uvođenje naplate u vrtićima.

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grad sisak investicije u vrtiće kolektivni ugovor plaće u vrtićima predškolski odgoj

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