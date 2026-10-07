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Situacija pod kontrolom

Cure detalji hakerskog napada na SDP: Evo kakve su im poruke stigle

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Hina
|
07. lis. 2026. 16:07
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30.09.2020., Zagreb - Zgrada na Iblerovom trgu u kojoj je srediste SDP-a. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon prve objave o hakerskom napadu, SDP je dodatno izvijestio da je u sigurnosnom incidentu u srijedu na dio telefonskih brojeva iz baze podataka upućena sms poruka sadržaja "Sretna Nova godina 2026.”, te da su napad uspjeli zaustaviti i dovesti situaciju pod kontrolu.

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U povodu hakerskog napada na njihovu digitalnu infrastrukturu, iz SDP-a su obavijestili da je na sustavu koji bilježi podatke o članovima stranke zabilježen sigurnosni incident uslijed kojeg je pomoću sustava na dio telefonskih brojeva iz baze podataka upućena sms poruka sadržaja "Sretna Nova godina 2026.".

Sigurnosnim protokolom i brzom intervencijom stručnih suradnika ta je aktivnost u potpunosti zaustavljena te je situacija stavljena pod potpunu kontrolu, a radi provođenja detaljne analize i osiguranja maksimalne razine zaštite, sustav je stavljen u kontrolirani režim rada, priopćio je SDP.

Radi neovisne istrage i dodatnog ojačavanja sigurnosne infrastrukture, u obradu incidenta odmah su uključeni specijalizirani vanjski stručnjaci, dodali su iz SDP-a, a po završetku svih potrebnih provjera i u skladu s procjenom rizika poduzet će se sve predviđene radnje te prema potrebi obavijestiti nadležna tijela i institucije.

SDP u priopćenju naglašava da je, prema dosadašnjim saznanjima i provedenoj analizi, incident bio ograničen na neovlašteno slanje sms poruke i to na dio telefonskih brojeva, odnosno da trenutačne procjene ukazuju na to da je vjerojatna posljedica za korisnike samo primitak te neprimjerene poruke, bez uočene kompromitacije osjetljivih podataka.

Unatoč tome, iz predostrožnosti savjetujemo osobama koje su dobile sms, odnosno članovima, da budu oprezni prema eventualnim sumnjivim porukama ili pozivima s nepoznatih brojeva, naveli su iz SDP-a, uz ispriku zbog eventualnih neugodnosti.

Poručili su i da nastavljaju aktivno raditi na potpunom osiguranju sustava te će o daljnjim koracima i o novim saznanjima pravovremeno informirati javnost.

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Teme
sdp hakerski napad poruke

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