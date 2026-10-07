Cure detalji hakerskog napada na SDP: Evo kakve su im poruke stigle

SDP u priopćenju naglašava da je, prema dosadašnjim saznanjima i provedenoj analizi, incident bio ograničen na neovlašteno slanje sms poruke i to na dio telefonskih brojeva, odnosno da trenutačne procjene ukazuju na to da je vjerojatna posljedica za korisnike samo primitak te neprimjerene poruke, bez uočene kompromitacije osjetljivih podataka.