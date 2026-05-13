Britanija se uključuje u "obrambenu misiju", šalju vojsku u Hormuški tjesnac

Donald Trump optužio je američke medije za ‘virtualnu izdaju’ nakon što su objavili izvješća prema kojima Iran i dalje raspolaže značajnim raketnim kapacitetima unatoč nedavnom sukobu
Oglas
‘Kada lažni mediji tvrde da iranski neprijatelj vojno dobro stoji protiv nas, to je virtualna IZDAJA jer je riječ o potpuno lažnoj, čak apsurdnoj tvrdnji’, napisao je američki predsjednik na društvenoj mreži Truth Social.
Trumpova objava uslijedila je nakon napisa New York Timesa prema kojima je Iran ponovno uspostavio operativnu kontrolu nad 30 od ukupno 33 raketna položaja uz Hormuški tjesnac, piše Independent. Teheran je tijekom rata praktički blokirao taj ključni pomorski pravac kojim prolazi velik dio svjetske trgovine naftom.
Britanija najavila slanje dronova
U međuvremenu je Velika Britanija najavila slanje dronova, borbenih zrakoplova i ratnog broda kako bi sudjelovala u međunarodnoj obrambenoj misiji zaštite brodskog prometa kroz Hormuški tjesnac. Britanski ministar obrane John Healey poručio je da će misija biti ‘obrambena, neovisna i vjerodostojna’.
Napetosti dodatno podižu i nove prijetnje iz Teherana. Iran je upozorio da bi mogao početi obogaćivati uran do razine potrebne za proizvodnju nuklearnog oružja ako Trump ponovno pokrene sukob, prenosi Tportal.
Trump odbio posljednji iranski prijedlog
Krhko primirje između Washingtona i Teherana dodatno je uzdrmano nakon što je Trump odbacio posljednji iranski mirovni prijedlog.
Glasnogovornik iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Ebrahim Rezaei izjavio je da bi Iran, u slučaju novog napada, mogao obogaćivati uran do 90-postotne čistoće.
‘Ako Iran ponovno bude napadnut, moguće je obogaćivanje urana do 90 posto’, rekao je Rezaei.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas