Britanija se uključuje u "obrambenu misiju", šalju vojsku u Hormuški tjesnac

U međuvremenu je Velika Britanija najavila slanje dronova, borbenih zrakoplova i ratnog broda kako bi sudjelovala u međunarodnoj obrambenoj misiji zaštite brodskog prometa kroz Hormuški tjesnac. Britanski ministar obrane John Healey poručio je da će misija biti ‘obrambena, neovisna i vjerodostojna’.