Broj poginulih u poplavama Nepalu premašio 600, raste broj nestalih

Na videosnimkama se vidi kako spasioci iz tunela hidroelektrane izvlače dvojicu radnika prekrivenih blatom koji su preživjeli. Spasioci su ih na leđima prenijeli do helikoptera. Napore spašavanja vjerojatno će otežavati i jaka kiša u Nepalu, rekao je u subotu novinar agencije dpa. Dijelovi Azije još su uvijek u sezoni monsuna, koja obično traje do rujna. Kineski meteorolozi također su prognozirali kišu za vikend.