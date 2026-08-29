bujične poplave
Broj poginulih u poplavama Nepalu premašio 600, raste broj nestalih
Broj žrtava razorne bujične poplave u himalajskom pograničnom području između Nepala i Kine porastao je na više od 600 u Nepalu, a do sada je izvučeno najmanje 616 tijela, priopćila je policija u subotu.
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Više od trećine tijela žrtava pronađeno je desetke kilometara od zone katastrofe u okrugu Chitwan, na jugu zemlje blizu granice s Indijom. U Kini se broj žrtava povećao za dva na sedam, dok je broj nestalih pao s 558 na 554, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua. Ukupni broj poginulih u Nepalu i Kini sada iznosi 623.
Prema vlastima s obje strane, više od 2500 ljudi još uvijek se vodi kao nestalo, a Nepal izvještava o znatno većem broju, 1924, uključujući 517 stranih državljana. Nepalska vojska pojačala je operacije potrage i spašavanja, ali se suočava s velikim teškoćama, uključujući debele slojeve blata i ljude zarobljene u planinskim tunelima. Blato otežava slijetanje i polijetanje helikoptera u pogođenim područjima, uključujući Temure, Syabrubesi i Mailung, rekao je u petak u Battar Bazaru u pokrajini Bagmati glasnogovornik vojske Raja Ram Basnet.
Četrnaest spasilačkih helikoptera trenutno djeluje u regiji, a napori spašavanja su intenzivirani, rekao je Basnet. Nepalsko tijelo za upravljanje katastrofama priopćilo je da je do petka navečer spašeno više od 4400 ljudi. Prema službenim podacima objavljenim u subotu ujutro, do sada je spašeno 149 stranih državljana.
Ljudi zarobljeni u planinskim tunelima
Tuneli u planinskoj regiji dodatna su prepreka, rekao je Basnet, a ljudi su zarobljeni unutra. Do petka ujutro iz tunela su spašene samo četiri osobe, rekao je, dodajući da se smatra da ih je mnogo više ostalo unutra.
Na videosnimkama se vidi kako spasioci iz tunela hidroelektrane izvlače dvojicu radnika prekrivenih blatom koji su preživjeli. Spasioci su ih na leđima prenijeli do helikoptera. Napore spašavanja vjerojatno će otežavati i jaka kiša u Nepalu, rekao je u subotu novinar agencije dpa. Dijelovi Azije još su uvijek u sezoni monsuna, koja obično traje do rujna. Kineski meteorolozi također su prognozirali kišu za vikend.
Kineska državna televizija prikazala je u subotu ujutro timove za potragu koji rade kroz ruševine i blato u jugozapadnom Tibetu. Stručnjaci su rekli da je urušavanje ledenjaka u Nepalu moglo izazvati katastrofu u srijedu, šaljući ogromne količine vode niz riječnu dolinu i uništavajući granični prijelaz Gyirong između Nepala i Kine. Prijelaz se nalazi na glavnoj ruti za trgovinu i turizam između dviju zemalja.
Kineski spasilački timovi i dalje su zabrinuti zbog jezera koje se formiralo iznad Gyironga nakon poplava. Probijanje brane od blata i krhotina moglo bi izazvati još jedan val vode koji se spušta u dolinu. No Chen Hanxiao, voditelj tima koji prati lokaciju, rekao je da je opasnost znatno smanjena jer voda već prirodnim putem isteče iz jezera, objavila je kineska državna televizija.
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