Prijeti probijanje
FOTO / Nova drama u Nepalu: Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izlijevati, ljudi bježe u brda
Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka u blizini kinesko-nepalske granice počelo se izlijevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti u petak obustavile spasilačke operacije i povukle spasilačke službe s terena, upozorivši na opasnost od novih poplava i drugih sekundarnih katastrofa.
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Jezero je nastalo nakon urušavanja ledenjaka koje je u srijedu izazvalo katastrofalne bujične poplave na kinesko-nepalskoj granici, pri čemu je poginulo više stotina ljudi. Gotovo tisuću osoba i dalje se vodi kao nestalo na objema stranama granice, među njima do 540 stranih državljana iz 31 zemlje.
Stanovnici nepalskog okruga Rasuwa, na granici s kineskim Tibetom, viđeni su kako bježe uz obronke kako bi se sklonili pred mogućim naglim porastom vodostaja rijeke, izvijestio je Reutersov svjedok.
Rizik od probijanja prirodne brane koja zadržava jezero, kao i mogućnost odrona i lavina, potaknuli su povlačenje svih kineskih spasilačkih ekipa i vozila u sigurno područje, objavila je u petak kineska državna televizija CCTV.
Količina vode u jezeru premašila je 2,5 milijuna kubičnih metara, dok je dan ranije kineski osmeročlani inženjerski tim procijenio da je u njemu između 1,5 i dva milijuna kubičnih metara vode.
"Nakon urušavanja ledenjaka i stvaranja jezera, duž njegove obale pojavile su se brojne izolirane i strme litice", rekao je jedan od inženjera, Chen Hanxiao.
Chen je rekao da je osnovni način smanjenja opasnosti od jezera iskopati odvodni kanal u nižem dijelu prirodne brane. Njegova širina i dubina moraju se izračunati ovisno o brzini protoka vode i brzini kojom će se jezero puniti.
Prema podacima njihova istraživanja, jezero je dugo oko 150 metara i duboko između 40 i 50 metara.
Kineske vlasti u četvrtak su upozorile da bi u jezero tijekom sljedeća tri dana moglo pritjecati još oko tri milijuna kubičnih metara vode, što predstavlja velik rizik od probijanja brane. Najveći dotok očekuje se oko 1. rujna.
Područje graničnog prijelaza Gyirong posljednjih dana bilježi slabe do umjerene oborine koje dodatno destabiliziraju tlo i stijene uzvodno od jezera, a kiša se očekuje i tijekom sljedećeg tjedna.
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