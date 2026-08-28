FOTO / Nova drama u Nepalu: Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izlijevati, ljudi bježe u brda

Jezero je nastalo nakon urušavanja ledenjaka koje je u srijedu izazvalo katastrofalne bujične poplave na kinesko-nepalskoj granici, pri čemu je poginulo više stotina ljudi. Gotovo tisuću osoba i dalje se vodi kao nestalo na objema stranama granice, među njima do 540 stranih državljana iz 31 zemlje.