"Nepalu potrebna pomoć u tehničkim područjima, a ne u potrazi i spašavanju"

Ranije u petak nepalsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da Katmandu za sada može samostalno upravljati naporima spašavanja i odbilo je strano sudjelovanje. Upitan o tom stavu svoje vlade, Khanal je rekao da nema potrebe za pomoći u općoj potrazi i spašavanju koju provode nepalski spasioci. "Mislimo da nema potrebe za ponavljanjem ovoga", rekao je.