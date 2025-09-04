regija kunar
Broj poginulih u potresu u Afganistanu prešao 2200: Trumpova odluka odmaže žrtvama
Spasioci su u četvrtak vadili tijela iz ruševina kuća uništenih u potresu u Afganistanu dok je broj poginulih prešao 2200, a budućnost preživjelih je neizvjesna, pri čemu svjetske humanitarne organizacije upozoravaju na sve manja sredstva.
Spasilačke operacije se nastavljaju u potresom pogođenom planinskom području na istoku zemlje, rekle su talibanske vlasti, objavljujući da se broj poginulih popeo na 2205 te da je ozlijeđenih najmanje 3640.
"Sve što smo imali je uništeno", kazao je Aalem Jan, čija je kuća u najgore pogođenoj pokrajini Kunar sravnjena sa zemljom u podrhtavanju.
"Jedine preostale stvari su ova odjeća koju nosimo", rekao je Jan. Njegova je obitelj sjedila ispod drveća sa svojim osobnim stvarima nagomilanim pored sebe.
Šest po Richteru, jedan od najsmrtonosnijih u Afganistanu
Prvi potres jačine šest stupnjeva po Richteru, jedan od najsmrtonosnijih u Afganistanu u proteklih nekoliko godina, prouzročio je veliku štetu i razaranje u pokrajinama Kunar i Nangarhar u nedjelju kada je nastao na dubini od 10 kilometara.
Heartbroken for my people in Kunar after the devastating earthquake. I’ve launched a GoFundMe to support the victims every donation can help rebuild lives. Please stand with us. 🙏💙https://t.co/PEcwlIGDF8 pic.twitter.com/YmVcN0JJwK— Rashid Khan (@rashidkhan_19) September 2, 2025
Drugi potres jačine 5,5 stupnjeva u utorak je izazvao paniku i prekinuo spasilačke napore kada je doveo do odrona kamenja s planina i zakrčio prometnice do sela u udaljenim krajevima.
Uništeno je više od 6700 kuća, rekle su vlasti.
Ujedinjeni narodi su upozorili da bi broj poginulih mogao narasti s obzirom na ljude koji su još uvijek zarobljeni ispod ruševina.
Humanitarne potrebe su "ogromne i brzo rastu", rekla je Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Pogođeno 84 tisuće ljudi, najgore u pokrajini Kunar
"Do 84.000 ljudi je izravno ili neizravno pogođeno, a tisuće su raseljene", dodala je Federacija, navodeći inicijalne brojke.
U nekim od najteže pogođenih sela u pokrajini Kunar, dvije od tri osobe su ubijene ili ozlijeđene, a 98 posto zgrada je uništeno ili oštećeno u podrhtavanjima, prema procjeni humanitarne organizacije Islamic Relief Worldwide sa sjedištem u Velikoj Britaniji.
Thousands of children are in urgent need of food, water & shelter in #Kunar Afghanistan as earthquake death toll rises.— Save the Children International (@save_children) September 2, 2025
Our teams are supporting children, but thousands are in urgent need of help.
Save the Children colleague, Samira, shares what she is witnessing on the ground. pic.twitter.com/BPz5N4JhIl
Preživjeli su očajnički tražili bližnje po ruševinama, premještali tijela na nosilima i pijucima kopali grobove čekajući dolazak pomoći.
Videosnimke pokazuju kamione, od kojih su neki prevozili vreće brašna, a drugi muškarce s lopatama, kako putuju prema udaljenim selima.
Planinski lanac Hindukuš - mjesto sastajanja dviju tektonskih ploča
Afganistan je sklon smrtonosnim potresima, a naročito u planinskom lancu Hindukuš, gdje se sastaju indijska i euroazijska tektonska ploča.
🌍#EMSR839 – Earthquake in Afghanistan— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 3, 2025
Latest grading map for Kuz Kunar shows:
🏚️ 95 residential buildings affected (11 destroyed, 33 damaged, 51 possibly damaged)
👥 ~57,000 people live in the area.
More maps & data:https://t.co/80NU6GBU5n pic.twitter.com/HVUra7Cp9t
Budući da su kuće uglavnom građene suhozidom, odnosno od kamena i drva, neke obitelji su odlučile sjediti na otvorenom umjesto da se vrate u svoje domove jer i dalje dolazi do naknadnih podrhtavanja.
Kuće na tlu nestabilnom zbog višednevnih obilnih kiša nisu pružale veliku zaštitu od potresa, rekao je ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova.
Sredstva za spasilačke i humanitarne djelatnosti su ograničena u zemlji na jugoistoku Azije s 42 milijuna ljudi, pogođenoj ratom, siromaštvom i sve manjom pomoći i u kojoj loši vremenski uvjeti predstavljaju dodatan izazov.
Trumpova odluka smanjila humanitarna sredstva
Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da smanji stranu pomoć kao i nezadovoljstvo donatora zbog restriktivnih politika talibana prema ženama, ali i humanitarnim radnicima dodatno su pogoršali izoliranost Afganistana.
Afghan female healthcare workers are on the frontlines in #Kunar saving lives, treating the injured, and caring for earthquake victims. #AfghanistanEarthquake #AfghanWomen" pic.twitter.com/qBdiMMf5B7— Afghanistan Voice (@Afghanvoicee) September 4, 2025
Svjetska zdravstvena organizacija je istaknula da postoji manjak financiranja od tri milijuna dolara, rekavši da je ključno zadržati dotok lijekova, kompleta za prvu pomoć i esencijalnih potrepština.
UN-ov Svjetski program za hranu ima dovoljno sredstava i zaliha da podrži preživjele još samo četiri tjedna, rekao je čelnik agencije u Afganistanu John Aylieff za Reuters u srijedu.
Jacopo Caridi iz organizacije Norweigan Refugee Council pozvao je donatore da pruže više od pomoći potrebne za spašavanje života kako bi se osiguralo da Afganistanci imaju izglede za budućnost koja se ne sastoji samo od neprestanih kriza.
"Potres bi trebao služiti kao snažan podsjetnik: Ne možemo ostaviti Afganistan da se suočava s jednom krizom za drugom", kazao je.
