Oglas

UVJERLJIVA POBJEDA

Bugarska predsjednica dala Radevu mandat za sastav vlade

author
Hina
|
05. svi. 2026. 18:15
Iliana Iotova
AFP / NIKOLAY DOYCHINOV

Bugarska predsjednica Iliana Iotova ⁠izjavila je da će mandat za sastav nove vlade dati Naprednoj Bugarskoj, stranci bivšeg predsjednika Rumena Radeva koji je uvjerljivo pobijedio na parlamentarnim izborima u travnju.

Oglas

Napredna Bugarska osvojila je 44,7 posto glasova i mogla bi vladati sama, iako nije isključila koaliranje s proeuropskim blokom i manjom strankom.

Proeuropska koalicija Nastavljamo promjene-demokratska Bugarska dobila je 13,2 posto, a donedavno vladajuća stranka GERB bivšeg premijera Bojka Borisova 13,4 posto glasova.

Rezultat koji je nadmašio predizborne ankete jedna je od najuvjerljivijih pobjeda neke bugarske stranke i mogao bi okončati razdoblje političke nestabilnosti koja je dovela do osam izbora u posljednjih pet godina.

Izbori su bili raspisani nakon što je prethodna vlada prošlog prosinca pokušala progurati kontroverzni proračun, što je izazvalo masovne prosvjede koje je Radev s pozicije predsjednika podržao.

Radev (62) smatra se pragmatičnim, donekle proruskim vođom koji je kritizirao sankcije EU-a i pozvao na konstruktivan dijalog s Kremljom.

Bivši pilot borbenog zrakoplova MiG-29 i vrhovni zapovjednik bugarskih zračnih snaga, protivi se bugarskoj vojnoj podršci Ukrajini.

Teme
bugarska iliana iotova rumen radev

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ