"NOVI OBLIK ČLANSTVA"
Carney: EU i Kanada do sredine iduće godine definirat će pridruženo članstvo
Kanada i Europska unija će u nadolazećim mjesecima definirati raspon „novog oblika” članstva u europskom savezu i Kanade kao njegove prve „pridružene članice”, rekao je kanadski premijer Mark Carney.
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Carney i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u rujnu su iz Strasbourga najavili „pridruženo članstvo” Kanade u Europskoj uniji, status koji trenutačno ne postoji unutar sustava EU-a.
Taj termin toliko dijeli države članice EU-a da uopće nije spomenut u završnoj izjavi kanadsko-europskog sastanka na vrhu koji se održao u Montrealu.
Carney je rekao da Kanada i EU pokreću „savez za budućnost” fokusiran na otpornost na područjima poput umjetne inteligencije, energetike i ključnih minerala.
„Radimo na ostvarivanju najdubljeg mogućeg partnerstva koje ne uključuje punopravno članstvo”, rekao je kanadski premijer, dodajući da će to rezultirati time da „Kanada postane prva pridružena članica Europske unije”.
U zajedničkoj izjavi objavljenoj na završetku samita, kanadski i europski čelnici istaknuli su „nepokolebljivu predanost učinkovitom multilateralizmu, demokraciji i međunarodnom poretku temeljenom na pravilima”.
U izjavi se navodi da će Kanada i EU surađivati na rješavanju sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku te produbiti sigurnosne veze i u drugim regijama, uključujući Arktik.
Američki predsjednik Donald Trump, zagovornik transakcijskog pristupa vanjskoj politici, prošli je mjesec zaprijetio potencijalnim trgovinskim sankcijama u odgovoru na prijedlog von der Leyen o novom statusu odnosa EU-a i Kanade.
U priopćenju Ottawe i Bruxellesa se ističe i da su završeni pregovori o novom sporazumu o digitalnoj trgovini koji će nadopuniti postojeći sveobuhvatni trgovinski sporazum između Kanade i Europske unije.
Carney je vjerojatno najeuropskiji čelnik izvan Europe.
Bivši guverner kanadske, a potom i engleske središnje banke, do stupanja na vlast 2025. imao je i irsku i britansku putovnicu.
Početkom 2025. privukao je pozornost svjetske javnosti govorom u kojem je objavio kraj doba geopolitičke naivnosti, pa pozvao na udruživanje „srednjih sila” kako bi bile „za stolom, a ne na jelovniku” - pridruženo članstvo smatra se prvim korakom u tom smjeru.
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