Trump u govoru nije spomenut imenom, ali očito ga je slušao – i očito ga je govor razljutio. Usred trgovinskog rata sa sjevernom Kanadom, američki predsjednik čuo je Carneyja kako govori da „ne teži moći kako bi dominirao drugima“ te da „ne predlaže treći blok kako bismo postali suparnička velika sila – samo s boljim manirama“.