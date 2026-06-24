Berlusconijeva "bunga-bunga" vila prodana katarskoj kraljevskoj obitelji

Kupac vile Certose navodno djeluje preko investicijskog fonda sa sjedištem u Luksemburgu, povezanog s obitelji Al Thani – dinastijom koja Katarom vlada više od 150 godina. Kupnja dodatno širi prisutnost katarske kraljevske obitelji na Sardiniji, gdje je već uložila u, primjerice, luksuzni turizam i bolnicu Mater Olbia Hospital.