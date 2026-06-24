vila Certosa
Berlusconijeva "bunga-bunga" vila prodana katarskoj kraljevskoj obitelji
Jedna od najpoznatijih i najkontroverznijih nekretnina povezanih s talijanskom politikom navodno je dobila novog vlasnika.
Oglas
Vilu Certosu, luksuzno imanje pokojnog talijanskog premijera Silvija Berlusconija na Sardiniji, kupio je bivši katarski premijer i ministar vanjskih poslova Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani za 350 milijuna eura, objavio je talijanski dnevnik La Repubblica. Prodaja dolazi otprilike godinu dana nakon što je Berlusconijeva obitelj stavila imanje na tržište.
Vila je godinama bila svojevrsni neslužbeni ljetni dvor talijanskog političkog lidera tijekom njegova mandata, no svjetsku je slavu stekla zbog navodnih "bunga-bunga" zabava.
Te su zabave kasnije postale središte velikog pravosudnog skandala povezanog sa slučajem maloljetničke prostitucije, u kojem je Berlusconi bio optužen za korupciju i zlouporabu položaja.
Na kraju je oslobođen optužbi, dok je bivša dentalna asistentica i televizijska voditeljica Nicole Minetti osuđena zbog sudjelovanja u organiziranju dolazaka žena na te događaje, piše Politico.
Kupac vile Certose navodno djeluje preko investicijskog fonda sa sjedištem u Luksemburgu, povezanog s obitelji Al Thani – dinastijom koja Katarom vlada više od 150 godina. Kupnja dodatno širi prisutnost katarske kraljevske obitelji na Sardiniji, gdje je već uložila u, primjerice, luksuzni turizam i bolnicu Mater Olbia Hospital.
Prodaja vile ujedno predstavlja još jedan korak u sređivanju financijskog nasljeđa Berlusconija, čiji nasljednici od njegove smrti 2023. provode odredbe oporuke bivšeg medijskog mogula. Među najvećim iznosima koje je Berlusconi ostavio nalaze se po 100 milijuna eura za njegovu bivšu partnericu Martu Fascinu i brata Paola Berlusconija.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas