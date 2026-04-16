Češki premijer: Činimo sve što možemo kako bi ispunili obveze prema NATO-u

Češki premijer Andrej Babiš, suočen s pritiscima da poveća potrošnju na obranu, obećao je da će zemlja učiniti sve što može kako bi ispunila svoje obveze prema NATO-u, nakon sastanka s glavnim tajnikom Markom Rutteom u četvrtak u Pragu.

"Smatramo da su naše obrambene sposobnosti i obveze unutar NATO-a vrlo važne i prioritetne", rekao je Babiš na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom NATO-a Rutteom.

"Definitivno ćemo učiniti sve da ispunimo ove obveze", rekao je Babiš.

Njegova populistička stranka ANO progurala je revidirani proračunski plan za 2026. nakon što je preuzela vlast u prosincu i smanjila izdvajanja ministarstva obrane na 1,73 posto bruto domaćeg proizvoda, što je manje od prijedloga prethodne vlade.

Vlada tvrdi da je ukupno u proračunu predvidjela gotovo 2,1 posto BDP-a za obranu, ali fiskalno tijelo i predsjednik Petr Pavel, bivši dužnosnik NATO-a, upozorili su da stavke poput cestovnih projekata možda neće ispuniti kriterije NATO-a pa bi Češka mogla ostati ispod cilja potrošnje dva posto BDP-a na obranu.

U srpnju samit NATO-a o provedbi ciljeva

Babiš je rekao da će Češka ispuniti cilj od dva posto, ali da nije na putu prema višim ciljevima dogovorenima među članicama NATO-a prošle godine, a kao razlog je naveo druge prioritete poput zdravstva.

Rutte se u četvrtak nije izravno osvrnuo na češka izdvajanja na obranu, ali je rekao da se na sastanku raspravljalo o obrambenim troškovima.

"Povećanje obrambenih izdvajanja je ključno kako bismo imali snage, resurse i sposobnosti za zaštitu naših ljudi", rekao je Rutte na konferenciji za medije.

Članice NATO-a obvezale su se prošle godine da će na obranu potrošiti 3,5 posto BDP-a i još 1,5 posto BDP-a povezanih ulaganja tijekom sljedećeg desetljeća.

NATO će održati samit u srpnju u Ankari na kojem će se raspravljati o tome kako savez provodi svoje planove, rekao je Rutte.

Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker rekao je u ožujku, nakon što je češki donji dom odobrio novi proračun, da svi saveznici "moraju dati svoj doprinos".