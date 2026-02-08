Četvero mrtvih u poplavama na sjeveru Maroka

AFP / Ilustracija / -

Četiri osobe su poginule nakon što ih je u subotu odnijela bujica na sjeveru Maroka, nakon jakih kiša koje su pogodile nekoliko pokrajina diljem zemlje, objavile su lokalne vlasti u nedjelju.

Prema izjavi lokalnih vlasti u Tetouanu, automobil s pet osoba iznenadila je bujična poplava na cesti u blizini jedne od glavnih rijeka u regiji i odnijela ga je voda.

Potrage "provedene tijekom noći na nedjelju dovele su do izvlačenja tijela dviju žrtava", 14-godišnje djevojčice i dvogodišnjeg djeteta, navodi se u izjavi.

U nedjelju ujutro "otkrivena su još dva tijela", 12-godišnjeg djeteta i muškarca u tridesetima, dodale su vlasti, precizirajući da se potraga za petom osobom nastavlja.

Od prošlog tjedna, više od 150.000 ljudi evakuirano je na sjeverozapadu zemlje zbog obilnih kiša i poplava, zbog čega su izdana vremenska upozorenja u nekoliko regija.

Prema Općoj upravi za meteorologiju (DGM), nepovoljna vremenska situacija očekuje se do utorka.