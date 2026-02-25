Oglas

Četvero ubijenih nakon što je gliser s Floride ušao u kubanske vode i zapucao

Hina
25. velj. 2026. 21:57
tanker na kubi
Norlys Perez / REUTERS

Četiri osobe su poginule, a sedam ih je ranjeno u srijedu nakon što je gliser s Floride ušao u kubanske vode i otvorio vatru na kubanske snage, koje su uzvratile vatru, priopćilo je kubansko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Sve četiri poginule osobe bile su na gliseru sa sjedištem na Floridi, a još šest osoba s glisera je ranjeno, priopćila je Kuba. Osim toga, kubanski zapovjednik graničnog patrolnog broda je ranjen, dodala je Kuba.

Ranjeni strani napadači evakuirani su i primili su liječničku pomoć, priopćeno je.

Rast napetosti

Incident se dogodio usred pojačanih napetosti između Kube i Sjedinjenih Država, koje su blokirale gotovo sve pošiljke nafte na otok, povećavajući pritisak na komunističku vladu. Američke snage su 3. siječnja u Caracasu zarobile venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, svrgnuvši s vlasti ključnog kubanskog saveznika.

„Suočena s trenutnim izazovima, Kuba potvrđuje svoju predanost zaštiti svojih teritorijalnih voda, na temelju načela da je nacionalna obrana temeljni stup kubanske države u očuvanju njezina suvereniteta i stabilnosti u regiji“, navodi se u kubanskoj izjavi.

Kuba

