VIDEO / Orešković: "Ovaj govor je uzrujao vladajuću ustašiju, a samo sam rekla istinu"

Saborska zastupnica Dalija Orešković objavila je snimku govora koji je izazvao brojne komentare.
"Ovaj govor je uzrujao vladajuću ustašiju, a samo sam rekla istinu i imam im još puno toga za dodati, dan za danom.
Laž je da su svi totalitarizmi isti. Laž je da je komunizam u razdoblju od 1945. god. do 1990. god. bio jednako loš kao i fašizam u razdoblju NHD. To mogu reći samo fašisti i opasni povijesni falsifikatori.
No, kada se HDZ-u u lice kaže što su, kada im se na nos natrlja da članovi vladajuće većine veličaju Antu Pavelića, tada je problem u onima koji na to ukazuju". poručila je.
