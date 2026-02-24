Oglas

"anemična retorika"

VIDEO / Orešković: "Ovaj govor je uzrujao vladajuću ustašiju, a samo sam rekla istinu"

N1 Info
24. velj. 2026. 23:00
Dalija Orešković
N1

Saborska zastupnica Dalija Orešković objavila je snimku govora koji je izazvao brojne komentare.

"Ovaj govor je uzrujao vladajuću ustašiju, a samo sam rekla istinu i imam im još puno toga za dodati, dan za danom.

Laž je da su svi totalitarizmi isti. Laž je da je komunizam u razdoblju od 1945. god. do 1990. god. bio jednako loš kao i fašizam u razdoblju NHD. To mogu reći samo fašisti i opasni povijesni falsifikatori. 

No, kada se HDZ-u u lice kaže što su, kada im se na nos natrlja da članovi vladajuće većine veličaju Antu Pavelića, tada je problem u onima koji na to ukazuju". poručila je.

Teme
DP Dalija Orešković HDZ Orešković o HDZ-u ustaše

