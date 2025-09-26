HDZ glasao protiv priznanja Palestine. HDZ: Laž je da ne želimo priznati Palestinu

Hodžić je donio odluke koje ne potiru jedna drugu jer ni jedan ni drugi zaključak nisu u kontra poziciji, i oba idu ka zajedničkom cilju – priznanju države Palestine u sklopu dvodržavnog rješenja, pri čemu mi želimo donijeti racionalnu odluku, utemeljenu na međunarodnom pravu kroz procjenu Vlade jer je Vlada to i do sada radila. Njegovo glasovanje za oporbeni prijedlog nije u kontrapoziciji s njegovim stajalištem o našem prijedlogu, razumijem ga i poštujem i ne vidim nikakav problem u njegovom legitimnom izboru, odgovorio je.