CNN: Iran ima novi zahtjev za okončanje rata – mogao bi donijeti milijarde
Kad je jedan iranski dužnosnik ovoga tjedna iznio popis zahtjeva za okončanje rata koji su započele Sjedinjene Države i Izrael, dodao je i novu stavku koja ranije nije bila dio zahtjeva Teherana: priznanje iranskog suvereniteta nad Hormuškim tjesnacem.
Ovaj uski plovni put, kroz koji inače prolazi petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina (LNG), pokazao se kao najmoćnije oružje Islamske Republike. Iran ga sada pokušava pretvoriti i u izvor potencijalnih milijardi dolara godišnjeg prihoda, ali i u sredstvo pritiska na globalno gospodarstvo, piše CNN, a prenosi N1 Srbija.
Iran je dugo prijetio zatvaranjem tjesnaca u slučaju napada, no malo tko je očekivao da će to zaista učiniti ili da će to imati tako snažan učinak na globalnu trgovinu. Razmjeri posljedica očito su povećali ambicije Teherana, a novi zahtjevi sugeriraju da želi ovu polugu pretvoriti u trajni instrument.
Promet kroz ovaj strateški prolaz gotovo je stao zbog iranskih napada, što je uzdrmalo globalna energetska tržišta i natjeralo zemlje daleko izvan Perzijskog zaljeva da poduzmu hitne mjere kako bi osigurale opskrbu gorivom.
"Iran je pomalo iznenađen koliko je njegova strategija bila uspješna – koliko je jeftino i relativno lako držati globalno gospodarstvo kao taoca", rekla je Dina Esfandiari iz Bloomberg Economicsa. "Ovaj rat otkrio je novu polugu moći koju će Iran vjerojatno koristiti i ubuduće. Monetizacija je dio toga."
Važna poluga blokade
Washington je svjestan tog rizika. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je da bi jedan od izazova nakon rata mogli biti pokušaji Irana da uvede naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac.
„To nije samo nezakonito, već i neprihvatljivo i opasno za svijet, te je važno da međunarodna zajednica ima plan kako se tome suprotstaviti“, rekao je Rubio nakon sastanka G7 u Francuskoj. Ministri su pritom naglasili nužnost obnove slobodne i sigurne plovidbe.
Naglašavajući važnost tjesnaca, Modžtaba Hamenei u svom prvom obraćanju kao novi vrhovni vođa Irana poručio je da se poluga blokade mora nastaviti koristiti.
U ranijim pregovorima Iran je tražio ukidanje sankcija i pravo na mirnodopsku nuklearnu tehnologiju, ali ne i kontrolu nad tjesnacem. Sada signalizira da bi ta kontrola mogla postati formalni zahtjev.
Iranski zastupnici razmatraju zakon kojim bi se uvele takse za države koje koriste tjesnac, dok savjetnici vrhovnog vođe govore o "novom režimu" nakon rata. Time bi Teheran mogao ograničavati pristup protivnicima i povezati prolaz jednom od najvažnijih svjetskih ruta s vlastitim geopolitičkim interesima.
Ne postoji pravni temelj da obalna država naplaćuje prolaz kroz međunarodni tjesnac
Stručnjaci upozoravaju da bi takva praksa kršila međunarodno pravo. „Ne postoji pravni temelju da obalna država naplaćuje prolaz kroz međunarodni tjesnac poput Hormuškog“, rekao je profesor James Kraska. Prema Konvenciji UN-a o pravu mora, svim državama zajamčeno je pravo slobodnog tranzita.
Povijesno gledano, malo je primjera naplate prolaza kroz međunarodne tjesnace. Danska je to činila u 19. stoljeću, ali je odustala nakon međunarodnog pritiska.
Unatoč tome, Iran razmatra potencijalne prihode. Ako bi naplaćivao oko 2 milijuna dolara po tankeru, dnevno bi mogao zarađivati oko 20 milijuna dolara, odnosno oko 600 milijuna mjesečno samo od nafte. Uz LNG, taj iznos mogao bi premašiti 800 milijuna dolara mjesečno, što je značajan dio iranskih prihoda od izvoza.
Za usporedbu, Egipat od Sueskog kanala zarađuje između 700 i 800 milijuna dolara mjesečno.
Brodarski sektor paraliziran
Ovakav pristup mogao bi biti motiviran i ekonomskim pritiscima zbog sankcija, budući da Iran traži načine da nadoknadi gubitke.
Teheran tvrdi da je tjesnac otvoren, ali ne bezuvjetno – "neprijateljski" brodovi neće imati slobodan prolaz, dok oni koji surađuju s iranskim vlastima mogu proći uz koordinaciju.
Podaci pokazuju da neki tankeri plove bliže iranskoj obali, a postoje i naznake da su pojedini platili za siguran prolaz, iako to nitko službeno nije potvrdio. Prema Lloyd’s Listu, više od 20 brodova koristilo je novi koridor, a za najmanje dva se vjeruje da su platila – jedan navodno oko 2 milijuna dolara.
Iranska Revolucionarna garda uvela je sustav registracije za odobrene brodove, dok neke države izravno pregovaraju s Teheranom kako bi osigurale prolaz.
"To se već događa i vjerojatno će biti sve češće ako ne bude napretka u pregovorima", rekao je urednik Lloyd’s Lista Richard Meade za CNN. "Trenutačno je brodarski sektor praktički paraliziran."
