opasni toplinski val
Crveni alarm diljem Europe: Zatvaraju se škole, otkazuju vlakovi, zabranjuje konzumacija alkohola...
Europa se suočava s drugim toplinskim valom u samo mjesec dana.
Očekuje se da će temperature u dijelovima Španjolske doseći i 45 °C, gdje je u nedjelju započeo prvi službeni toplinski val 2026. godine, uz crvena i narančasta meteorološka upozorenja diljem zemlje.
Više od polovice Francuske također je pod crvenim upozorenjem zbog drugog ekstremnog toplinskog vala ove godine, a tijekom vikenda već su zabilježeni smrtni slučajevi povezani s vrućinom.
Ujedinjeno Kraljevstvo također je pod upozorenjem zbog vrlo visokih temperatura, pri čemu se na jugu zemlje očekuje i do 38 °C. Među ostalim državama pogođenima ekstremnim vrućinama su Njemačka, Italija, Portugal i Švicarska.
„Klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem stvorile su uvjete za ovaj događaj, dodatno zagrijavajući atmosferu i čineći ekstremne temperature znatno intenzivnijima nego što bi bile u prošlosti“, rekao je Akshay Deoras, viši istraživač Nacionalnog centra za atmosferske znanosti Sveučilišta Reading u Ujedinjenom Kraljevstvu, za AFP, prenosi Euronews.
Više od 62.000 ljudi umrlo je od posljedica vrućina diljem Europe tijekom 2024. godine – najtoplije godine otkad postoje mjerenja na kontinentu. Stručnjaci upozoravaju da će taj broj rasti kako temperature budu nastavile rasti.
Najveći rizik prijeti starijim osobama, maloj djeci i ljudima s postojećim zdravstvenim problemima, kao i stotinama tisuća sezonskih radnika na otvorenom, među kojima su većinom migranti.
Francuska zatvara škole
U Francuskoj su vlasti u ponedjeljak zatvorile 845 škola, dok će još 1.800 škola ranije pustiti učenike kući, prenosi AFP.
To dolazi samo tjedan dana nakon što je francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray predložio pomicanje termina ispita kako se ne bi održavali tijekom najtoplijeg dijela dana, s obzirom na sve ranije i intenzivnije toplinske valove.
Regionalne vlasti u Île-de-Franceu od tada su osigurale milijun eura pomoći za 500 ispitnih centara kako bi nabavili opremu za rashlađivanje, poput ventilatora i sustava za raspršivanje vode.
Iako u Ujedinjenom Kraljevstvu još nisu najavljena masovna zatvaranja škola, neke su škole ublažile pravila o školskim uniformama radi veće udobnosti učenika, a provode se procjene rizika kako bi se zaštitili učenici i nastavnici.
Britanski Odbor za klimatske promjene (CCC) nedavno je pozvao na ugradnju klimatizacijskih sustava u sve škole tijekom sljedećih 25 godina jer se očekuje pogoršanje toplinskih valova. Iako klimatizacija može spašavati živote tijekom ekstremnih vrućina, istodobno pridonosi problemu emisijama CO₂ i rashladnih plinova.
Otkazani vlakovi u Francuskoj i Belgiji
Putnici u Parizu i Belgiji suočavaju se s reduciranim željezničkim prometom početkom tjedna kako bi se smanjio rizik od kvarova koji bi mogli blokirati pruge.
Među opasnostima za željezničku infrastrukturu pri visokim temperaturama su deformacije tračnica, požari uz nasipe i spuštanje električnih vodova.
U regiji Île-de-France, gdje je u ponedjeljak otkazan svaki deseti vlak radi zaštite pregrijane željezničke infrastrukture, predsjednica regije Valérie Pécresse preporučila je građanima da izbjegavaju nepotrebna putovanja i rade od kuće, prenosi AFP.
Neki željeznički operateri u Ujedinjenom Kraljevstvu također su prilagodili vozni red, pa se tijekom najtoplijeg dijela dana očekuje manji broj vlakova i nešto dulje trajanje putovanja. Razlog je što ekstremna vrućina može uzrokovati širenje i savijanje tračnica, zbog čega vlakovi moraju voziti sporije radi sigurnosti.
Upozorenja za kupače i zabrane alkohola
Francuski godišnji festival ulične glazbe Fête de la Musique održan je tijekom vikenda unatoč vrućini, no vlada je zabranila konzumaciju alkohola na javnim mjestima u područjima pod crvenim upozorenjem kako bi se smanjio rizik od dehidracije. Neki događaji su otkazani ili premješteni u zatvorene prostore.
U Parizu su se posjetitelji rashlađivali u kanalu Saint-Martin, otvorenom za kupače od 17. lipnja. Ipak, vlasti upozoravaju na oprez pri kupanju u rijekama i jezerima nakon što su Francuska i Njemačka tijekom vikenda zabilježile porast broja utapanja.
Kupačima se preporučuje kupanje isključivo na nadziranim lokacijama, izbjegavanje skokova u prirodne rijeke s jakim strujama te postupni ulazak u vodu kako bi se tijelo prilagodilo temperaturnoj razlici i izbjegao šok od hladne vode.
Požari prisiljavaju ljude na evakuaciju
Intenzivne vrućine također povećavaju rizik od šumskih požara i suše u pogođenim zemljama, osobito zato što je tlo ostalo isušeno nakon toplinskog vala u svibnju. Zbog toga se površina tla brže zagrijava nego inače, a velika količina osušene vegetacije predstavlja idealno gorivo za požare.
U Francuskoj se prijetnja već ostvaruje. Požar u departmanu Cher, koji je od nedjelje pod crvenim upozorenjem zbog vrućine, zahvatio je 25 hektara usjeva i prisilio oko 50 ljudi na evakuaciju, prenosi AFP.
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