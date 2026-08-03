POVJERENICA ZA MEDITERAN
Dubravka Šuica o krizi u Ceuti: Ovo je upozorenje za cijelu Europsku uniju
Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, u Novom danu kod našeg Borne Šmera, komentirala je migrantsku krizu u Ceuti te stanje u Gazi, odnosno Palestini.
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