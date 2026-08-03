BEZ POJASA U AUTU
VIDEO / Dodik pokazao "nacionalni doručak", ali snimka otkrila kršenje zakona
Milorad Dodik objavio je snimku na kojoj tijekom vožnje doručkuje, no pozornost javnosti privukao je zbog mogućeg kršenja prometnih propisa.
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Šef SNSD-a i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je snimku na kojoj tijekom vožnje doručkuje, no pozornost javnosti privukao je zbog mogućeg kršenja prometnih propisa.
Predsjednik SNSD-a i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na društvenim je mrežama podijelio snimku na kojoj tijekom vožnje uživa u, kako ga je nazvao, "nacionalnom doručku".
Када не стигнеш од обавеза да доручкујеш, месни нарезак у ауту добро дође. pic.twitter.com/lXgEGdELsZ— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 2, 2026
"Kad zbog obveza nemate vremena doručkovati, dobro vam dođe narezak na salatu u autu", napisao je Dodik.
No, njegova je objava ubrzo izazvala reakcije iz drugog razloga. Na snimci se, naime, vidi da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, iako je njegovo vezanje zakonska obveza u Bosni i Hercegovini, kao i u većini europskih država.
Umjesto sadržaja objave, pozornost javnosti usmjerio je na činjenicu da je snimkom pokazao moguće kršenje zakona, što je potaknulo raspravu o poštivanju prometnih propisa.
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