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BEZ POJASA U AUTU

VIDEO / Dodik pokazao "nacionalni doručak", ali snimka otkrila kršenje zakona

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N1info
|
03. kol. 2026. 10:37
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milorad dodik
Screenshot: X

Milorad Dodik objavio je snimku na kojoj tijekom vožnje doručkuje, no pozornost javnosti privukao je zbog mogućeg kršenja prometnih propisa.

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Šef SNSD-a i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je snimku na kojoj tijekom vožnje doručkuje, no pozornost javnosti privukao je zbog mogućeg kršenja prometnih propisa.

Predsjednik SNSD-a i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na društvenim je mrežama podijelio snimku na kojoj tijekom vožnje uživa u, kako ga je nazvao, "nacionalnom doručku".

"Kad zbog obveza nemate vremena doručkovati, dobro vam dođe narezak na salatu u autu", napisao je Dodik.

No, njegova je objava ubrzo izazvala reakcije iz drugog razloga. Na snimci se, naime, vidi da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, iako je njegovo vezanje zakonska obveza u Bosni i Hercegovini, kao i u većini europskih država.

Umjesto sadržaja objave, pozornost javnosti usmjerio je na činjenicu da je snimkom pokazao moguće kršenje zakona, što je potaknulo raspravu o poštivanju prometnih propisa.

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Teme
milorad dodik rs srednjoafrička republika

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